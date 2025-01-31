資深Ross粉絲教你撿便宜好時機 關注粉色標籤商品

Ross 49美分的清倉商品通常貼有粉色標籤。（小紅書截圖）

雖然Ross官方從未對49美分促銷活動做出過正式公告，但根據歷年經驗，到底哪一天能買到最低價折扣是有跡可循的。資深Ross粉絲都知道，想要撿漏超低折扣，就需要密切關注社群媒體 的最新消息，否則錯過只能再等一年。

Ross的臉書官方帳號在2024年12月26日發布消息，「年終清倉活動開跑」。這個時間剛好落在聖誕節 過後的第一天。根據Ross客服部門的說法，Ross每周一都會對店內商品進行降價，部分商品根據存放時間可能會被降至49美分，甚至直接下架。因此每周一是去撿漏的好時機，年終清倉活動開始後，通常在1月初到中旬，店內會陸續上架清倉商品，偶爾出現49美分的粉色標籤商品。

部分商品可能在活動中就被降至最低價，取決於各家門市的庫存與促銷策略。而今年1月的最後一個周一，也就是27日剛好成為了「最終撿漏日」，當天商家的49美分商品最多，只需要關注貼有粉色標籤的商品即可，不少Ross粉一大清早就已經聚集在門口排隊，撿漏的機會稍縱即逝，錯過就得再等一年。