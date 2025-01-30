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川普稱美軍已進入加州 水資源廳駁斥

編譯廖宜怡／綜合報導
川普稱美國軍方已進入加州並打開水源讓水流入南方，加州水資源廳斥為不實言論。（美聯社）
川普稱美國軍方已進入加州並打開水源讓水流入南方，加州水資源廳斥為不實言論。（美聯社）

針對川普總統稱美國軍方已進入加州並打開水源的說法，加州水資源廳（California Department of Water Resources）駁斥純屬不實言論。

美聯社表示，川普經常對加州的水資源政策做出不完整或不正確的評論，或是將不相關的問題做連結，他27日在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發表的言論，不過是他在洛杉磯嚴重山火發生後關於加州水資源的一系列言論之一。

川普在「真實社群」上說：「美國軍方剛剛進入了『偉大的』加州，並根據『緊急權力法』（Emergency Powers）打開了在太平洋大西北和其他地區奔流的豐富水源。用虛假環保論點凌駕於人民之上的日子已經結束了！加州，請享用！」

加州水資源廳隨後在X上發文嚴正聲明稱：沒有軍隊進入加州。

水資源廳表示，加州境內的聯邦抽水系統因為進行維護關閉了三天，現在已重新打開，並強調「南加州的供水仍然充足」。

美聯社指出，加州大部分的水來自北部，當地積雪融化後會流入連接沙加緬度-聖荷昆河三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta.）的河川，然後透過兩個大型水泵和運河系統，將大部分的水往南輸送給農民和各城市。這兩個大型水泵一個是由聯邦政府管理，一個是由加州政府管理，太平洋大西北地區的水源與加州的供水系統不相連。

支持讓農民獲得更多水資源的川普一直錯誤指出，加州供水政策是導致洛杉磯地區野火肆虐、消防栓乾涸的原因。川普威脅，如果加州不改變水資源管理方式，聯邦將停止提供援助。川普26日更下令將更多由聯邦控制的水資源輸送到南加州。

加州水資源廳向聯邦提出有關抽水系統維護的問題，但負責管理聯邦抽水系統的美國墾務局（U.S. Bureau of Reclamation）拒絕就其抽水系統為何關閉進行維護及川普稱軍方參與其中的評論發表任何意見。

不過，白宮28日暗示，川普指的美國軍方是陸軍工兵部隊（U.S. Army Corps of Engineers）。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）在簡報會指出，加州已「打開水源」，意指加州當局已允許讓用水從北加州流入南加州，並稱「美國陸軍工兵部隊已前往火災災區協助救援」。

加州 川普 南加

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