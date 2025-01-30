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賀錦麗逛洛杉磯華資超市 提塑料袋被罵翻

洛杉磯訊
賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）
賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

前副總統、總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和丈夫任德龍（Doug Emhoff），近日在南加華資超市購物；相關照片傳開後，在網上引眾怒，被批人設崩塌。

每日郵報（Daily Mail）報導，賀錦麗與丈夫23日被拍到在洛杉磯西木區（Westwood）的某華資超市購物，照片中賀錦麗與丈夫在離開時，提著數個裝滿商品的塑料袋，遭眼尖網友批評。有網友在X上發文「什麼情況，賀錦麗是在用塑料袋？她真是沒有自知之明的偽善者！」

網友認為，賀錦麗用塑料袋的行為，與她一向樹立的環保「人設」大相逕庭。加州超市的塑料袋需花費10美分購得，而塑料袋對環境有長遠不利影響；塑料袋收費，也是為提倡自帶購物布袋。

在X社交平台上，針對賀錦麗的這次購物行為，有網友質問，「為何她要用塑料袋？」另一名網友表示，「根據加州法律，只要在店內付錢購買，就可以使用塑料袋。」還有網友揶揄，「我猜這些袋子比較環保？」一名網友批評，「虛偽者的極致體現」。

也有網友支持賀錦麗，稱這些塑料袋比傳統的「環保」且「可多次使用」。一名網友發文，「我想簡單澄清這件事，在加州，法律允許超市售賣這類更厚、可再次使用的塑料袋，也就是賀錦麗夫婦用的那種，這不是其他州超市使用的薄塑料袋」。

還有網友表示，賀錦麗和丈夫這趟購物，是事先策畫好的，稱這是賀錦麗競選總統失敗回歸「在野」後尋求關注。還有網友表示，「賀錦麗和任德龍在超市購物，然後有人（故意）拍下視頻、照片放到網上，因為他們如今已不在政治的（鎂光燈）下，卻接受不了這一現實」。

今年60歲的賀錦麗，曾在2019年競選總統時提倡禁止塑料吸管。2019年賀錦麗在一次討論氣候變化大會上，回答CNN提問，明確支持禁止塑料吸管。她說，「我認為應該這麼做（禁止塑料吸管），是的。」她隨後又大笑表示，使用紙質吸管很「困難」，暗示塑料吸管需要更多其他可能的替代品。2024年，她的觀點有改變，放棄之前提倡的禁止塑料吸管。賀錦麗收回對禁止塑料吸管的倡議，被認為是民主黨在競選期間，想要展現其「更實際」一面。

除賀錦麗夫婦使用塑料袋引爭議，在川普勝選後，有內部人員爆料兩人夫妻關係出現裂痕，此次一起出街，也引發網友對他們婚姻狀態的討論。

每日郵報幾日前援引知情人士，稱賀錦麗私下責怪任德龍讓她敗選，並在考慮下一步的政治動作。這名知情人士表示，「任德隆對賀錦麗的競選沒有提供幫助。坦白說，他是一個虛偽者，他在第一段婚姻中，讓孩子的保母懷孕，還性侵他的前女友」。

賀錦麗與丈夫任德龍被目擊到在洛杉磯西木區某華資超市購物。（取材自X）
賀錦麗與丈夫任德龍被目擊到在洛杉磯西木區某華資超市購物。（取材自X）

賀錦麗 加州 華資超市

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