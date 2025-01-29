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華人全家已打疫苗 一個月仍多次感冒 發燒105、咳不停

記者邵敏／洛杉磯報導
華人已接種流感疫苗，一個月全家仍多次感冒。（記者邵敏／攝影）
華人已接種流感疫苗，一個月全家仍多次感冒。（記者邵敏／攝影）

正值呼吸道病毒感染高發季節，南加很多華人紛紛中招，有華人家庭表示，即便已接種流感疫苗，一個月全家仍多次感冒，「感覺像沒停過，上周剛好，這周又開始。」而且症狀較嚴重，連續幾日高燒達華氏105度、咳嗽不停。

洛杉磯縣亞凱迪亞居民張先生一家老小，最近再次出現嚴重的呼吸道感染症狀。開始是在小學就讀的孫女發燒，緊接著女兒、女婿、張先生夫妻倆都相繼中招，平日身體強壯的女婿，甚至連續幾日高燒至華氏105度。「這是從未發生過的事，往年很少全家人這樣。」

根據張先生的陳述，呼吸道感染症狀持續反覆，以為逐漸恢復中，沒想到過幾天又再次發燒，而且最明顯的就是嗓子嘶啞、咳嗽劇烈。對於這戶華人家庭來說，兩周前他們剛經歷過一場嚴重的感冒，「我們還以為感染過病毒，應該有免疫力，沒想到這麼快再次來襲。」

更讓張先生不理解的是，早在兩個月前，一家人都已接種流感疫苗，「究竟是疫苗無效，還是病毒突破，或者我們兩次感染的是不同病毒？」經醫院確認，張先生一家這次感染的是A型流感病毒（另稱甲流，Influenza A virus），「上次出現感冒症狀，不清楚是哪種病毒，因為當時沒有測試。」

與張先生類似，不少華人家庭反映，短時間內多次感冒。一位王姓華女甚至指出，自己十天內感冒三次。還有華人表示，感冒臥床在家已長達十多天，不見恢復，「我咳嗽有痰，咳不出來。美國醫生很少開抗生素，這次抗生素都用上了，也不見好轉。」

對於人們重複出現感冒症狀的現象，南加大亞凱迪亞醫院(USC Arcadia Hospital)傳染疾病控制委員會主任江華認為，短時期內重複感染流感病毒極為少見。他分析指出，感冒症狀可由很多不同病毒引起，除流感以外，還有其它上呼吸道病毒，比如腺病毒、鼻病毒等，與流感病毒同時流行的人類間質肺炎病毒（Human Metapneumovirus，HMPV） 也很常見，最近呈現上升趨勢。因此很多人短時間多次出現感冒症狀，可能是不同病毒導致。

江華解釋，流感疫苗的臨床保護率在最佳情況下一般是40%至60%左右，因此接種疫苗並不是完全免疫。此外，病原體感染後人體都會產生抗體，但是抗體僅針對特定的病原體，因此不能保護其他病原體的感染，「流感病毒變異頻繁，因而疫苗或感染後產生的抗體只有暫時保護作用。」但接種流感疫苗仍很有必要。

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