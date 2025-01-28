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美貿易發展委員會、美北京聯誼會春晚 秀糖人面人技藝

記者張宏／洛杉磯報導
為慶祝新春佳節，美國貿易發展委員會和美國北京聯誼會日前在安大略聯合主辦2025洛杉磯春晚。（記者張宏／攝影）
為慶祝新春佳節，美國貿易發展委員會和美國北京聯誼會日前在安大略聯合主辦2025洛杉磯春晚。（記者張宏／攝影）

為慶祝新春佳節，美國貿易發展委員會和美國北京聯誼會日前在安大略聯合主辦2025洛杉磯春晚，活動族裔多元，特邀洛杉磯十餘個城市所屬商會、越柬寮社團和華人幾十個社團共計400人參與。大家一起欣賞中國傳統藝術表演和糖人面人技藝，展示出主流社會和亞裔社團和諧共榮氣象。

現場張燈結彩，充滿濃郁春節氣氛，主辦方特邀中國非物質文化遺產「時氏麵塑」的傳承人時振山和其女兒帶來精湛的面人和糖人技藝。時振山不僅帶來十二生肖，還有關公、孫悟空的面人作品，尤其今年是蛇年，其糖人小蛇造型優美，神態可愛，一掃蛇的恐怖形象，讓人不忍吃掉。

現場還展示南加華人畫家們創作的春節相關字畫，其中有年畫福娃為主題的國畫畫作，讓人感受濃郁年味，畫家王一帆書寫福字贈送給到場來賓。前中國女排主教練郎平身穿紅毛衣出席活動，坐在她身邊的北京聯誼會會長北奧表示，聯誼會現在有800多名會員，去年還成立青委會，希望借助各種活動講好北京故事，這次和貿易發展委員會舉辦春晚，就是希望能讓主流社會了解中華文化。中美集郵中心特為晚會製作紀念首日封，讓嘉賓留作紀念。

聯邦眾議員趙美心和Linda Sanchez及加州眾議員方樹強出席並頒發感謝狀給主辦方，美國貿易發展委員會主席Gary Wyatt表示，中美兩國貿易發展至關重要，希望未來雙方能繼續開展各項合作，通過經貿文化的交流增進了解。

中領館僑務處副主任孟仕偉、協辦方代表南加華聯主席張勇、美國青島總商會會長劉銘和美中貿易協會會長姚應文，內陸地區城市民選官員代表等出席。

美國貿易發展委員會主席Gary Wyatt（右）和Artesia市長Ali Sa...
美國貿易發展委員會主席Gary Wyatt（右）和Artesia市長Ali Sajjad Taj。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（左二）為貿易發展委員會秘書長宮柏（左一）、北京聯誼會會長北奧（...
加州眾議員方樹強（左二）為貿易發展委員會秘書長宮柏（左一）、北京聯誼會會長北奧（右二）和南加華聯主席張勇頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）
「時氏麵塑」的傳承人時振山。（記者張宏／攝影）
「時氏麵塑」的傳承人時振山。（記者張宏／攝影）
前中國女排主教練郎平身穿紅毛衣出席春晚活動。（記者張宏／攝影）
前中國女排主教練郎平身穿紅毛衣出席春晚活動。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（左二）頒發感謝狀給主辦方代表們。（記者張宏／攝影）
聯邦眾議員趙美心（左二）頒發感謝狀給主辦方代表們。（記者張宏／攝影）
「時氏麵塑」的傳承人時振山花費四個小時特別製作的面人鮮花。（記者張宏／攝影）
「時氏麵塑」的傳承人時振山花費四個小時特別製作的面人鮮花。（記者張宏／攝影）

眾議員 南加 洛杉磯

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