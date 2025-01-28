洛杉磯Just Say Hello活動 盼「一句問候」成族裔融合契機

洛杉磯宣布推出「Just Say Hello」系列活動，促進族裔融合。（洛杉磯市府）

洛杉磯民權部門27日宣布推出「Just Say Hello」活動，抵禦仇恨犯罪 ，促進洛杉磯人與人之間的同情心和相互聯繫。

洛杉磯民權部門25日舉辦第11屆農曆新年慶祝活動，在當天的活動上，主辦單位鼓勵居民透過簡單而友善的「你好」來改變現狀，促進人與人之間、族裔與族裔之間的友好和融合。

洛杉磯民權組織L.A. Civil Right執行董事Capri Maddox在一份聲明中表示，在這個充滿挑戰的時代，仇恨犯罪不斷增加，以及災後的持續恢復，一句簡單的話語就可以拉近人際關係，

善良可以激發洛杉磯人之間深刻的療癒和團結，她認為，當居民們建立起相互聯繫時間，城市將變得強大，這也是城市最強大的關係。 「Just Say Hello」不只是一句問候，更是號召大家採取行動透過善良和包容性將城市團結起來。

該活動將以多種語言推出，包括中文、韓語、西班牙語、克羅埃西亞語、義大利 語、日語、泰語、柬埔寨語、越南語、俄語和英語。洛杉磯市鼓勵民眾和遊客上網訪問justsayhello.org，了解更多詳情。

洛杉磯民權部門2021年也曾推出LA For All活動，打擊當時令人震驚不斷上升的仇恨犯罪。今年9月，洛杉磯市將通過點亮道奇體育場等地標建築來慶祝LA For All活動。屆時，洛杉磯國際機場 塔架也將同時亮起該活動的顏色。