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數位時代人情冷暖 專家分享5C溝通法

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
數位時代人情冷暖，專家分享5C溝通法，活動吸引民眾前去參與。（記者張庭瑜／攝影）
數位時代人情冷暖，專家分享5C溝通法，活動吸引民眾前去參與。（記者張庭瑜／攝影）

因應後疫情時代人際關係轉變，政治大學南加州校友會日前在洛杉磯華僑文教服務中心舉辦「AI世代的人際新篇章」專題講座，資深心理諮詢師張欣如指出，現代人缺乏耐心，全球有逾3億人使用線上約會，年輕世代更高達57%，但過度依賴科技導致內心空虛。講座透過深呼吸練習、「5C溝通原則」及「GLAD正念法」等實作，吸引多位民眾參與。

「現代人愈來愈缺乏耐心，人際關係出問題就急著在網上尋找替代，或很快就找下一個。」張欣如以深呼吸練習開場，引導學員體驗正念覺察。她介紹「溝通的5C原則」，包括清楚（Clear）、簡潔（Concise）、具體（Concrete）、好奇（Curious）及同情（Compassionate），並透過互動遊戲讓參與者實踐這些原則。「我曾問來訪者誰是好朋友，15年前大家至少能舉出三個摯友，十年前有人回答Google是最好的朋友，現在有人用ChatGPT當諮商對象。」

大合影。（記者張庭瑜／攝影）
大合影。（記者張庭瑜／攝影）

張欣如表示，後疫情時代加上AI興起，許多人習慣透過網路尋求情感寄託，「有些人的網路遊戲朋友比現實生活朋友還多，關係更為密切。」為了幫助人們面對這種轉變，她介紹「GLAD正念練習法」，建議透過感恩（Gratitude）、學習（Learning）、成就（Achievement）及愉悅（Delight）等步驟，幫助舒緩負面情緒。

講座特別安排多個互動環節，包括小組練習及趣味遊戲，幫助參與者實地感受不同的溝通模式及傾聽層次。張欣如結合自身經驗與研究成果，解釋了負面情緒如何影響身心健康，並示範如何透過改善肢體語言、語氣及表達方式來提升溝通效果：「在緊張情緒來襲時，學會暫停並深呼吸，不僅能平靜身心，還能避免衝動反應，這是維繫良好人際關係的重要技巧。」

講座尾聲，校友會特別致贈小禮物給講師以表感謝，左起為：副會長陳宣瑋、會長張芊郁及...
講座尾聲，校友會特別致贈小禮物給講師以表感謝，左起為：副會長陳宣瑋、會長張芊郁及講師張欣如合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

該活動由校友會副會長陳宣瑋策畫。他表示，疫情後，許多人在人際互動方面顯得生疏，校友會希望藉由此次免費講座，推廣系統性的學習工具與知識，幫助更多人適應新時代的生活方式。會長張芊郁則提到，近年來社群媒體與網路溝通的頻繁使用，已逐漸削弱人與人之間的實體互動。「許多人可能已不熟悉如何進行面對面的接觸，我們希望透過這場講座，幫助大家重新建立人際互動的信心與技巧。」此外，考量到今年初加州野火災害帶來的心理影響，主講人特別增設相關小主題，為參與者提供心靈撫慰的建議。

講座中穿插了生動有趣的互動小遊戲，讓參與者在輕鬆愉快的氛圍中學習溝通技巧。（記者...
講座中穿插了生動有趣的互動小遊戲，讓參與者在輕鬆愉快的氛圍中學習溝通技巧。（記者張庭瑜／攝影）

疫情 加州 AI

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