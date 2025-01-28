禮品卡被盜刷 商家和合作方踢皮球 誰來負責？

Target商場禮品卡種類繁多，除了自家禮品卡，還有餐廳類、生活家具類、數位媒體類，面值有所不同。（記者金維多／攝影）

購買到被盜刷的禮品卡讓消費者十分頭疼，尋求退款會遇到商家和禮品卡合作平台互相踢皮球的情形。到底該誰負責，律師表示商家需要承擔責任，而第三方平台是否需要賠償取決於和商家的合作協議。

2024年12月19日，一起涉及蘋果公司的禮品卡盜刷的訴訟案件引起廣泛關注。蘋果公司因未能就第三方欺詐者實施的某種類型禮品卡詐騙向消費者提供退款，並據稱試圖非法限制其對此類詐騙的責任，被加州 北區地方法院判決賠償消費者3500萬美元。此外，加州發生的一起同類案件引起熱議。37歲的中國公民田宇博（Yubo Tian，音譯）因涉嫌禮品卡詐騙被捕。據警方透露，田宇博涉嫌從Target 和Apple等商家盜取6300多張禮品卡，同時被控參與國際詐騙，篡改禮品卡條形碼，並將資金轉移到海外帳戶。案發後他繳納保釋金出獄逃亡數月，最終在同年12月再次入境美國時被捕。

禮品卡盜刷已經對零售商構成重大挑戰。類似Walmart、Target等大型商場，貨架上的禮品卡種類繁多，除了自家品牌，還有許多禮品卡屬於第三方合作平台。在節假日旺季，商家往往會對這些禮品卡促銷增加買氣。雖然商家明確規定了禮品卡「不退貨」的政策，防止一些消費者購買後又反悔，但也讓一些被盜刷的禮品卡是否可以退貨變得模稜兩可。

南加 律師劉龍珠表示，消費者在購買到被盜刷的禮品卡時有權退還，只需要向對應售出該卡的商家提出退款，至於第三方合作商是否有責任，這取決於商家和合作商的雙方協議。商家和合作商有責任確保消費者的合法權益，而並非用踢皮球的手段互相推卸責任。如果民眾遇到此類問題無法解決，可以通過小額法庭提出訴訟。劉龍珠補充說，當下禮品卡盜刷現象頻見，並不推薦消費者將其當成節日禮物，以免誤傷了送禮者和收禮者的感情。如果是必不可少的需求，一定要在購買時檢查禮品卡外觀，確保卡片沒有被塗改或打開的痕跡。