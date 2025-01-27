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治癒人心 趙詠華唱歌迎接希望

記者邵敏／亞凱迪亞報導
南加僑領方孝偉、潘意玲夫婦現場傾聽《最浪漫的事》。（記者邵敏／攝影）
南加僑領方孝偉、潘意玲夫婦現場傾聽《最浪漫的事》。（記者邵敏／攝影）

來自台灣的情歌天后趙詠華25日晚，在亞凱迪亞表演藝術中心上演「最浪漫的演唱會」，多首經典曲目帶領觀眾重溫青春記憶。正值野火給洛杉磯帶來前所未有災難，傳統農曆春節又即將到來，特殊時期，這場別開生面的演唱會撫慰人心、溫暖在場每一個人。

演唱會當晚，趙詠華以《重溫》等華人耳熟能詳的歌曲拉開序幕，迎來觀眾熱烈掌聲、歡呼聲。她暖心表示，自己號稱太陽女，去到哪都會出現太陽，但洛杉磯爆發野火，不需要太陽，「我來今夜就開始有雨，天降甘霖，希望大家平安度過大火劫難，開心過春節」。

趙詠華以甜美歌聲演唱《求婚》、《越飛越高》、《深情相擁》、《相見太晚》和《最浪漫的事》等經典曲目，帶領現場觀眾回到熟悉的故鄉街道，幾十年前的青春畫面一一浮現，內心深處記憶，也被歌聲喚起。她說，來到洛杉磯，也有回家的感覺，因為很多親朋好友前來捧場。

演唱會高潮是趙詠華與亞凱迪亞高中合唱團共唱《We Are the World》，並以《明天會更好》結尾，全場觀眾加入合唱，場景令人感動，展現社區凝聚力。

觀眾童仁媺表示，她和先生從頭開始跟著趙詠華唱到完，「真過癮，尤其當她走下台，把麥克風遞給我們唱時，太感動，圓了和偶像合唱的夢想。」黃其叡指出，演唱會還有一個驚喜，就是編曲大師屠穎作為當晚鍵盤手，屠穎曾是周華健、李宗盛等明星演唱會的舞台總監，他指揮若定，一氣呵成，帶領整場演唱會至最佳狀態。

別開生面的演唱會撫慰人心，溫暖在場每一個人。（記者邵敏／攝影）
別開生面的演唱會撫慰人心，溫暖在場每一個人。（記者邵敏／攝影）
趙詠華25日晚，在亞凱迪亞表演藝術中心上演「最浪漫的演唱會」。（記者邵敏／攝影）
趙詠華25日晚，在亞凱迪亞表演藝術中心上演「最浪漫的演唱會」。（記者邵敏／攝影）
趙詠華多首經典曲目帶領觀眾重溫青春記憶。（記者邵敏／攝影）
趙詠華多首經典曲目帶領觀眾重溫青春記憶。（記者邵敏／攝影）
觀眾排隊進入演唱會現場。（記者邵敏／攝影）
觀眾排隊進入演唱會現場。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 亞凱迪亞 春節

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