援助災民 慈濟贈逾26萬現金卡

志工在登記災民信息時，會聆聽他們的故事，透過對話了解他們的需求和困難。（記者趙健/攝影）

慈濟 美國總會25日與26日，分別在慈濟聖谷愛滿地聯絡處（San Gabriel Valley Service Center）與慈濟西洛杉磯 聯絡處（West Los Angeles Service Center），再度發放野火災民所需的急救物資，幫助當地受災居民渡過難關。火災發生後，慈濟共發放現金卡 超過26萬5000美元，惠及超過1120名災民。

視頻來源：記者趙健

活動當天，災民一早來到發放現場，等待領取援助物資，包括現金卡、清潔用品、食物及衣物等生活必需品。截至26日，慈濟美國總會已經發放超過26萬5000美元的現金卡，涵蓋251戶家庭、1120人受益。

災民們除能領取到急用的物資和財務支援外，還能在現場獲得心理關懷。在慈濟聖谷愛滿地服務中心，有專門的志工為災民提供心靈慰藉，聆聽他們的故事，並透過對話了解他們的需求與困難。現場不少災民分享失去家園的經歷時，情緒激動、淚流滿面。此外，現場還特別設置祈福牆，災民可在紙上寫下內心的祈願與祝福，並將心聲貼到牆上，向佛祖祈求庇佑。這給正在經歷苦難的災民，提供心靈慰藉，災民們表示，「在這裡感受到並不孤單，獲得愛與希望的力量」。

一位來自洛杉磯警局的警察也在現場接受幫助，他哽咽表示，「以前我總是幫助別人，沒想到今天反而成被幫助的對象...這段時間我幾乎從未哭過，但今天面對這樣的人群，這麼多愛心，真的忍不住。」現場仍有災民被火災的陰霾所籠罩，一位來自弗吉尼亞的母親分享經歷，她原本是來洛杉磯看望女兒與女婿，和他們一起度過聖誕節和跨年，卻不料突如其來的野火，讓滿載美好的家園瞬間化為灰燼，「我至今還是無法回憶火災的經過」。