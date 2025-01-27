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迎超級盃派對 FinanceBuzz徵好市多零食試吃員

編譯陳盈霖／綜合報導
FinanceBuzz正招聘一位居住於美國的好市多樣品試吃員。（ABC 7電視台畫面）
FinanceBuzz正招聘一位居住於美國的好市多樣品試吃員。（ABC 7電視台畫面）

QUARTZ報導，隨著超級盃（Super Bowl）美足賽即將舉行，許多球迷計畫為比賽日的派對做準備，這意味著零食或輕食。對好市多（Costco）購物者來說，也可能是賺取額外收入的絕佳機會。

FinanceBuzz正招聘一位居住於美國的好市多樣品試吃員，來評論20種零食，協助建立一分比賽日最佳食物清單。入選者將獲得1000元報酬，外加額外500元禮卡，用於支付購買食品費用。試吃員需擁有好市多會員資格，年滿18歲且住在好市多附近。選中的人需使用500元禮卡購買20種冷凍食品，如雞翅、披薩、熱狗卷和馬茲瑞拉起司條（mozzarella sticks）等。

每項食品根據準備的便利性、口感和比賽日整體吸引力等三項標準進行評估。試吃員還需替每一樣食品拍照，提供簡短描述。申請截止日期為本月29日，入選者需在2月14日前完成任務。

好市多一向以大宗購買吸引消費者，也是派對食物最好的首選地之一，尤其對那些喜歡「尋寶」購物的顧客而言格外具吸引力。值得注意的是，這次機會並非由好市多授權或支持，而是由FinanceBuzz獨立尋找好市多試吃員，協助評論比賽日最佳食物。該平台也提醒申請者不要直接聯繫好市多詢問相關事宜。

近期好市多因多元化、公平與包容性（DEI）議題成媒體焦點。該公司近期重申對DEI計畫強力支持。在年度股東大會上，股東以壓倒性多數否決一個由保守智庫提出的提案，該提案要求對維持DEI計畫的風險進行報告，初步結果顯示，98%股東投票反對該措施。相比之下，好市多的立場與一些縮減此類計畫的主要公司形成鮮明對比，包括沃爾瑪（Walmart）、麥當勞、谷歌、Meta、Zoom、福特（Ford）等。

好市多 超級盃 投票

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