川紐口水戰 加州獨立議題再起 民調：逾6成受訪州民同意

位於聖地牙哥縣的獨立加州研究所（Independent California Instute）認為，加州脫離美國獨立是可能的。（取自加州獨立研究所官網）

非營利媒體Calmatters報導，隨著川普重返白宮，他重新展開了與加州 及其政治人物的長期爭端，特別是加州州長紐森（Gavin Newsom） 。

川普在社交媒體上稱紐森為「Newscum」（諷刺性稱呼），而紐森則召集了加州立法機構舉行特別會議，以籌措資金對抗川普的政策命令。

這場跨北美大陸的口水戰引發了一個老問題：加州是否能夠與美國斷絕關係，再次成為一個獨立國家？

位於聖地牙哥縣的獨立加州研究所（Independent California Instute）認為這是可能的。該機構指出，加州擁有世界一流的經濟體系，並且在「全球舞台上是一個具有影響力且知名的角色，特別是在人類集體應對氣候變化的鬥爭中」。

該研究所發布了一項新的民調，據稱超過60%的加州人同意「如果加州能和平脫離美國，未來10年內將過得更好」。然而，也有62%的受訪者認為和平且合法地從美國分離是不可能的

該組織表示，絕大多數人希望加州成立一個專門的委員會，致力於：利用邊境檢查站，檢查進入的汽車是否帶有毒品、槍枝和其他違禁品；尋求擁有聯邦政府目前掌控的土地；在國會中採取強硬策略，例如拒絕對聯邦預算 進行表決，以施壓爭取獨立。

當然，這一切不太可能發生，但從理論上來看，一個獨立的加州可能是可行的。

在許多方面，加拿大 這個與美國相鄰州接壤的國家，與一個獨立的加州有許多可比之處。

加州的人口略少於4000萬，幾乎與加拿大的規模相同，但經濟產出差異巨大。加拿大的2.3兆美元經濟總量排名世界第九，而加州的3.9 兆美元經濟總量則位居第五或第六。

加拿大的國家預算為5346億加元（約3720億美元），與紐森提出的3220億美元州預算相比差距不大。然而，加州的預算中約有1000億美元來自非稅收來源，主要是聯邦政府資助。

加拿大的預算結構與加州相似，主要支出在教育、醫療、福利和住房方面。一個主要差異是，加拿大每年在國防上花費約400億美元，還不到美國8250億美元國防預算的5%。

如果加州和平脫離美國，加州人會過得更好嗎？ 資料來源：加州獨立研究所

這引發了一個有趣的問題：一個獨立的加州將如何保衛自己？它是否會像加拿大那樣依賴鄰國提供必要時的軍事保護，還是會建立一支龐大的軍事力量？這是加州成為一個國家需要解決的眾多治理問題之一。

美國政府目前每年向加州人徵收超過5600億美元的稅款，在不增加總體稅收的情況下，加州這個新國家可以利用這些資金來支持軍隊建設及其他目前由聯邦全額或部分支付的計畫，例如醫療和社會保障。

目前，聯邦政府承擔約50%的加州醫療成本，每年通過聯邦醫療保險（Medicare）、聯邦醫療補助（Medi-Cal）、平價醫療法案（歐記健保，Obama Care）以及軍人和聯邦退休人員的保險支付約2000億美元。此外，社會保障系統每年向超過100萬加州受益人支付約100億美元的福利。

獨立加州研究所設想，一個獨立的加州將繼續其「中左」政策，加拿大或許是其參考的模式。然而，加拿大經濟最近陷入危機，預算赤字達到400億美元，長期執政的總理杜魯多（Justin Trudeau）也被迫下台。

川普曾建議，處於困境的加拿大應成為美國的一個州。因此，最終的問題是，用加州換取加拿大是否對所有人都更有利？