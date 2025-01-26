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後遺症 屋主房舍險倖存 竟有罪惡感

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯大火過後，一些房子奇蹟式的留存下來。（美聯社）
洛杉磯大火過後，一些房子奇蹟式的留存下來。（美聯社）

大洛杉磯的山火燒毀了1萬2000間房舍，但也有屋子留了下來，成為街區唯一留存的房舍。但是這些屋主不見得開心，因為房子沒水沒電沒瓦斯，還因為大火燒掉周邊的一切而回不了家。更難過的是，面對其他鄰居燒得精光的房子，這些保住房子的人還不能太開心，似乎逃過一劫反倒是他們的原罪。

USA Today報導，住在寶馬山花園的Maria Alden自從撤離之後就盯著電視新聞，但出乎意料的是，拍過她的社區時卻意外發現她的房子沒事，但是當知道其他鄰居房子都燒光光時，67歲的她說，「我有生還者的罪惡感」「甚至不允許自己開心」。

住在離Maria Alden 0.5哩外的Lynn McIntyre也有同感。她說，「我不想成為唯一沒事的人，我害怕鄰居的反應」。再離Lynn McIntyre 1.5哩外的設計師Maryl Georgi，她的房子一樣逃過一劫，「當時我跪了下去，哭著不敢相信」。不過57歲的她可能更為堅強，組了一個「生還者聊天群」，讓大家可以抒發情緒。

至於為何某一間房子會逃過火劫？洛縣消防局隊長Jeff Brown與Brett Klemme說，最大的可能是建材用了防火屋頂與外裝沒有木材，當然也有可能是消防車正好趕到，或是風向正好轉了，火燒往另一邊。

與女兒同住的Lynn McIntyre則歸功於天助自助，她靠著礦泉水滅掉燒進來的火苗。Maryl Georgi說，屋頂可能有用，不過她在離家之前，全員出動，把家裡能澆濕的地方全澆了。Maria Alden則說，她家是水泥蓋的，「真是好運」。

除了心理陰影，水電瓦斯全斷，還有安全疑慮，洛縣人員仍不讓Maria Alden回家，聯邦急難管理署（FEMA）的人也說，清理現場大概得花16至18個月，所以她現在只能先住伴侶的家。

Lynn McIntyre和女兒先住進了旅館，但她最擔心的反倒是保險理賠，根本不知道能拿到多少。Maria Alden則說，保險公司根本拒絕理賠，他們說「房子又沒燒掉」。但她們的內心話都是，保險公司難道不知道過活是要花錢的嗎？

Maryl Georgi的狀況好一點，因為當她返家時，兩隻雞都好好的。她說，「天啊，怎麼可能？」

寶馬山居民Maryl Georgi的家躲過一劫，後院的兩隻雞也毫髮無傷。（Mar...
寶馬山居民Maryl Georgi的家躲過一劫，後院的兩隻雞也毫髮無傷。（Maryl Georgi社媒平台）

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