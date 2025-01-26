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理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

二次傷害 華人受災戶遭網紅惡意消費

記者楊青/洛杉磯報導
吳家住宅在7日的伊頓山火中夷爲平地。（Simon吳提供）
吳家住宅在7日的伊頓山火中夷爲平地。（Simon吳提供）

多年苦心經營的美麗家園在1月7日的伊頓大火中夷為平地，巴沙迪那華人音樂家夫婦災後慘況被一些自媒體惡意消費，不僅被惡意描述成「雙雙跳樓自殺」，他們在美國幾十年用心收藏但全部毀於大火的骨董樂器、名人字畫等等，則被惡意歪曲成「從中國偷運出國的文物」；吳家的悲慘遭遇被製作成為「後悔移民，家破人亡」的短視頻，成為不良網紅收穫巨大流量的人血饅頭。吳先生感慨，這「第二場大火」比真的大火還可怕。

本報在火災發生後第二天獨家採訪吳先生，報導後很快被多家自媒體擅自轉載。沒幾天，洛杉磯華人社區傳出吳先生夫婦「雙雙跳樓自殺」的假消息。一位華人表示，他也不知道消息是從哪裡開始的，「但很多人都傳說這對音樂家夫婦災後雙雙跳樓自殺了」。

吳先生在火災後回上海老家小住，沒想到各種中傷和惡語很快迎面撲來。一則自媒體視頻以「後悔移民」為題，拿吳家遭遇開算，吳家從1980年代開始在美搜集的骨董和名家字畫，被說成是「從國內偷盜出國的文物骨董」，堅強面對災難的吳先生夫婦，被說成「後悔移民美國，雙雙跳樓自殺」；一家自媒體緊接著很快將吳家的遭遇編成了相聲段子，兩名男子將本報採訪報導文字添油加醋改編成短劇，繪聲繪聲表演「著名華人大提琴家Simon吳夫婦家被毀，吳先生房子5600尺，價值好幾千萬美元，一夜之間燒成灰燼，關鍵房子裡超多古董名畫，吳先生說，完全來不及搬走」。悲慘火災成了歡樂的相聲段子，不少吃瓜群眾爭相娛樂；洛杉磯地區的一家華人自媒體也緊跟其後，繼續惡意消費受難家庭。

吳先生位於巴沙迪那山區的家，在7日晚上開始燃燒的伊頓山火中付之一炬。吳先生和太太當時按照警消命令撤離，就在撤離後不久，大火吞噬了他的家，五個房間全部倒在灰燼和瓦礫中，家中所有的物品，完全找不到一點蹤跡，包括多年收藏的15把大提琴，丁紹光、郭沫若、康生、潘漢年等人的手筆，明清字畫和瓷瓶，還有早期從猶太人和義大利人那裏搜集來的骨董家具，全部化為烏有。此次伊頓大火，巴沙迪那和艾塔迪地區超過9400棟房子被大火完全摧毀。

火災發生後，吳先生和太太回到上海老家小住，但接二連三的網絡攻擊和惡意消費，讓吳先生感覺比真正的大火還難過，「沒想到人心會是這樣，人言如此可畏」，他現在感覺自己變成了「人血饅頭」被人消費，悲哀無語形容。

此次洛杉磯大火，有關部門初步統計直接受害失去家園的音樂家將近120位，許多藝術家的生活和演奏生涯直接受到影響。吳先生表示，火災遭遇的痛苦和無奈難以想像，現在每一天，他都無數次鼓勵自己，重新站起來，一切都會重新好起來。

吳家住宅在7日的伊頓山火中夷爲平地。（Simon吳提供）
吳家住宅在7日的伊頓山火中夷爲平地。（Simon吳提供）
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

華人 洛杉磯 移民

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