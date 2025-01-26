我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

驅趕無證客 美國勞工將進一步短缺

記者王若然／蒙特利公園市報導
洛杉磯移民人權聯盟（CHIRLA）執行長Angelica Salas。（視頻截圖）
洛杉磯移民人權聯盟（CHIRLA）執行長Angelica Salas。（視頻截圖）

美國的無證移民正在經歷風雲變幻的複雜時刻。一方面，美國政府已開始著手遣返無證客，包括加州在內的無證客人心惶惶；另一方面，南加州地區正在經歷野火的侵襲，這些地區的災後重建仰仗無證移民和移民工人的力量。專家認為，川普政府遣返無證客的舉動，會使災後重建面臨人力短缺以及某些仰賴移民的行業人力缺口會擴大。

在少數族裔媒體（EMS）24日舉辦的線上論壇中，全國零工組織網路（National Day Laborers Organizing Network，NDLON）聯合執行長Pablo Alvarado介紹移民零工在本次山火中做出的貢獻。在靠近山火的巴沙迪那（Pasadena）有一個社區工作中心，這裡有很多移民零工，幫助清理殘骸、動物屍體等，還將社區捐贈的物品送給災民。其中一些零工的住宅也被這次大火燒毀。這些零工的工作環境惡劣，缺少有效的防護工具。Pablo Alvarado說，「洛杉磯的重建不能沒有這些移民工人」。如今移民和海關執法局（ICE）正在大批逮捕無證移民，很多南加地區的家長都不敢送孩子上學了。

伊利諾州芝加哥大學都市規劃及政策教授Nik Theodore研究都市遭受災害影響約20年。他總結出兩點：第一，颶風以及野火等災害後，對都市的不利影響是長遠的。洛杉磯野火災害將會使空氣、土壤、地下水中充滿有害物質。第二，城市災後重建需要很多人力，常常不得不雇用沒有執照的第三方合同商。這些工人普遍面臨工資低，防護工具如N95口罩不足的惡劣情境。政府對無證客的遣返令，會使人力更加不足。針對美國流行的「無證客正在搶奪美國人的工作」的說法，Nik Theodore說，美國建築工人如今面臨巨大缺口，而該行業一大部分人力由移民組成。

全國移民論壇主席及行政主管Jennie Murray介紹去年12月對民主、共和黨人做的民調。結果顯示，76%的人支持罪犯被遣返，而不是移民勞動力。Jennie Murray說，即便是共和黨人，很多人也支持被遣返的應該是罪犯。

洛杉磯移民人權聯盟（Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles，CHIRLA）執行長Angelica Salas介紹，該組織在ICE抓捕非法移民及野火蔓延的當下，可以幫助非法移民。

全國零工組織網路（National Day Laborers Organizin...
全國零工組織網路（National Day Laborers Organizing Network，NDLON）聯合執行長Pablo Alvarado。（視頻截圖）
全國移民論壇主席及行政主管Jennie Murray。（視頻截圖）
全國移民論壇主席及行政主管Jennie Murray。（視頻截圖）
伊利諾州芝加哥大學都市規劃及政策教授Nik Theodore。（視頻截圖）
伊利諾州芝加哥大學都市規劃及政策教授Nik Theodore。（視頻截圖）

非法移民 遣返 無證客

上一則

加州獨立提案開始蒐集簽名 但想合法脫美需修憲

下一則

迪士尼多元民族嘉年華歡慶蛇年 新春優惠大放送

延伸閱讀

瞄準庇護城市洛杉磯 川普移民官黎明擴大突襲

瞄準庇護城市洛杉磯 川普移民官黎明擴大突襲
野火停電艱困期 聖谷2500家庭收到救災物資

野火停電艱困期 聖谷2500家庭收到救災物資
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
促野火災區加速重建 川普：黃金時代不能沒有加州

促野火災區加速重建 川普：黃金時代不能沒有加州
深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休
康納歐布萊恩仍回不了家… 主持奧斯卡 將聚焦野火鬥士

康納歐布萊恩仍回不了家… 主持奧斯卡 將聚焦野火鬥士

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模