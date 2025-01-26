驅趕無證客 美國勞工將進一步短缺

洛杉磯移民人權聯盟（CHIRLA）執行長Angelica Salas。（視頻截圖）

美國的無證移民正在經歷風雲變幻的複雜時刻。一方面，美國政府已開始著手遣返無證客 ，包括加州在內的無證客人心惶惶；另一方面，南加州地區正在經歷野火的侵襲，這些地區的災後重建仰仗無證移民和移民工人的力量。專家認為，川普政府遣返無證客的舉動，會使災後重建面臨人力短缺以及某些仰賴移民的行業人力缺口會擴大。

在少數族裔媒體（EMS）24日舉辦的線上論壇中，全國零工組織網路（National Day Laborers Organizing Network，NDLON）聯合執行長Pablo Alvarado介紹移民零工在本次山火中做出的貢獻。在靠近山火的巴沙迪那（Pasadena）有一個社區工作中心，這裡有很多移民零工，幫助清理殘骸、動物屍體等，還將社區捐贈的物品送給災民。其中一些零工的住宅也被這次大火燒毀。這些零工的工作環境惡劣，缺少有效的防護工具。Pablo Alvarado說，「洛杉磯的重建不能沒有這些移民工人」。如今移民和海關執法局（ICE）正在大批逮捕無證移民，很多南加地區的家長都不敢送孩子上學了。

伊利諾州芝加哥大學都市規劃及政策教授Nik Theodore研究都市遭受災害影響約20年。他總結出兩點：第一，颶風以及野火等災害後，對都市的不利影響是長遠的。洛杉磯野火災害將會使空氣、土壤、地下水中充滿有害物質。第二，城市災後重建需要很多人力，常常不得不雇用沒有執照的第三方合同商。這些工人普遍面臨工資低，防護工具如N95口罩不足的惡劣情境。政府對無證客的遣返令，會使人力更加不足。針對美國流行的「無證客正在搶奪美國人的工作」的說法，Nik Theodore說，美國建築工人如今面臨巨大缺口，而該行業一大部分人力由移民組成。

全國移民論壇主席及行政主管Jennie Murray介紹去年12月對民主、共和黨人做的民調。結果顯示，76%的人支持罪犯被遣返，而不是移民勞動力。Jennie Murray說，即便是共和黨人，很多人也支持被遣返的應該是罪犯。