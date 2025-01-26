加州獨立提案開始蒐集簽名 但想合法脫美需修憲

一項加州脫離美國成為獨立國家的提案如今進入收集簽名階段。（Pexels）

一項加州 脫離美國成為獨立國家的提案如今進入收集簽名階段。加州州務卿辦公室23日宣布，該提案目前可以開始收集簽名。若收集的簽名數量達標，則可以出現在選票上。

根據加州州務卿辦公室資料，若選舉中有超過半數選民參與投票 並至少55%的選民投了贊成票，那麼就可以表示「加州選民對美國政府沒有信心」以及「表達出了加州人民的意願」，自成一個獨立的國家。但是即便如此，也無法改變加州政府以及加州與美國的關係。

想要合法退出美國，需要修改憲法才可以實現，這需要國會以及38個州的同意。

呼籲加州獨立的提案必須在7月22日前收集至少54萬6651個簽名才可以進行下一步。如果這項退出美國的提案最終獲得通過，將會成立一個「促進加州獨立委員會」。

根據KTLA的報導，該項提案加入公民投票產生的費用，以及組建獨立委員會將約花費1000萬美元。而委員會每年的運營費約200萬美元。

這不是第一次有加州脫離美國獨立的呼聲出現了。2016年，川普 總統上任後，就有「加州退出運動」（CalExit movement）出現。該組織當時的主席Marcus Evans正是如今新一輪加州獨立運動的推動者。