我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／駕馭川普2.0經濟 嬰兒潮世代財務3招調整

抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

加州獨立提案開始蒐集簽名 但想合法脫美需修憲

【洛杉磯訊】
一項加州脫離美國成為獨立國家的提案如今進入收集簽名階段。（Pexels）
一項加州脫離美國成為獨立國家的提案如今進入收集簽名階段。（Pexels）

一項加州脫離美國成為獨立國家的提案如今進入收集簽名階段。加州州務卿辦公室23日宣布，該提案目前可以開始收集簽名。若收集的簽名數量達標，則可以出現在選票上。

根據加州州務卿辦公室資料，若選舉中有超過半數選民參與投票並至少55%的選民投了贊成票，那麼就可以表示「加州選民對美國政府沒有信心」以及「表達出了加州人民的意願」，自成一個獨立的國家。但是即便如此，也無法改變加州政府以及加州與美國的關係。

想要合法退出美國，需要修改憲法才可以實現，這需要國會以及38個州的同意。

呼籲加州獨立的提案必須在7月22日前收集至少54萬6651個簽名才可以進行下一步。如果這項退出美國的提案最終獲得通過，將會成立一個「促進加州獨立委員會」。

根據KTLA的報導，該項提案加入公民投票產生的費用，以及組建獨立委員會將約花費1000萬美元。而委員會每年的運營費約200萬美元。

這不是第一次有加州脫離美國獨立的呼聲出現了。2016年，川普總統上任後，就有「加州退出運動」（CalExit movement）出現。該組織當時的主席Marcus Evans正是如今新一輪加州獨立運動的推動者。

加州 投票 川普

上一則

遇移民局搜查可求助律師 在家避免應門

下一則

驅趕無證客 美國勞工將進一步短缺

延伸閱讀

瞄準庇護城市洛杉磯 川普移民官黎明擴大突襲

瞄準庇護城市洛杉磯 川普移民官黎明擴大突襲
洛杉磯野火賑災 失去住房補助5萬3600元

洛杉磯野火賑災 失去住房補助5萬3600元
強勢更名美國灣 分析：川普欲掌控墨西哥灣能源開採

強勢更名美國灣 分析：川普欲掌控墨西哥灣能源開採
促野火災區加速重建 川普：黃金時代不能沒有加州

促野火災區加速重建 川普：黃金時代不能沒有加州
川普再當總統8年？川剛上任 共和黨議員提案修憲當3任

川普再當總統8年？川剛上任 共和黨議員提案修憲當3任
川普抵洛勘災 允聯邦全力支持災區重建

川普抵洛勘災 允聯邦全力支持災區重建

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
好市多4.99美元一隻的烤雞，若沒賣完，會怎樣處理？（Costco臉書）

好市多烤雞上架限多少時間須售出？若沒賣完下場會如何

2025-01-23 19:27
在川普頒發行政令後，一位赴美產子的媽媽表示，「天塌了。」（示意圖，取自Pexels網頁）

川普取消出生公民權 赴美產子華女「天塌了」

2025-01-21 21:46
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
野火爆發後，Arcadia mall一家華人餐廳拒收現金。(記者邵敏／攝影)

洛杉磯野火重創後 附近中餐廳不敢收現金 原因是？

2025-01-23 20:52
杭廷頓灘宣布成為「非庇護城市」（Non-Sanctuary City）。（杭廷頓灘市政府官網）

南加這一城市 宣布不庇護非法移民

2025-01-22 18:43

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模