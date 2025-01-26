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抵抗川普「加拿大是非賣品」帽子熱銷 訂單甚至來自美國

紐時評選全國最佳麵包店 3家在加州

編譯陳盈霖／綜合報導
Quail and Condor。（Quail and Condor官網）
Quail and Condor。（Quail and Condor官網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，紐約時報（New York Time）評選全美22家最佳麵包店，加州有三家上榜，兩家位於南加州，分別為洛杉磯的Bakers Bench，長堤（Long Beach）的Gusto Bread，北加州上榜者為海茲堡（Healdsburg）的Quail and Condor。

紐約時報餐廳評論家Tejal Rao特別推薦Bakers Bench的可頌（croissants），稱「該店的可頌出色到讓人一試成主顧。你愛上可頌後，便很難抗拒那裡的餅乾、瑪芬（muffins）和丹麥酥。」

Bakers Bench亞裔業主兼烘焙師余珍妮佛（Jennifer Yee，譯音）出生於聖蓋博谷，曾在全美多家米其林星級廚房工作，2018年回到洛杉磯。創立該店前，她曾擔任現已結束的日式餐廳Konbi糕點主廚，之後致力製作最佳的純素可頌。

Gusto Bread是一家現代化的麵包店，受到墨西哥與原住民傳統文化啟發，其甜麵包（conchas）、多穀麵包和季節性糕點相當聞名。該店由恩西索（Arturo Enciso）和薩拉蒂諾（Ana Belen Salatino）共同經營。

根據紐約時報美食記者帕克（Elenaore Park）描述，北加州的Quail and Condor，是一個可以找到美味的巧克力香檳蛋糕，帶有強烈酸味的天然酵母麵包，及層次薄如透明的酥皮糕點的地方。

這家店由Melissa Yanc和丈夫Sean McGaughey經營，兩人都曾在全美一些頂尖麵包店與餐廳工作過。帕克稱，季節性甜品如麥芽草莓迷你蛋糕，與濕潤濃郁的胡蘿蔔蛋糕，值得讓人從舊金山開車70哩到此品嚐。

完整名單可上https://www.nytimes.com/article/best-bakeries-america.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1NBoqUcHOP2Gf60yOjVZP_Uv5Ou6ZMJR9C4xIIon5pNMUKpRJzw7ZNIa0_aem_fPG5ggzrkIfVcwmm8dt2CQ。

位於長堤的Gusto Bread。（Gusto Bread官網）
位於長堤的Gusto Bread。（Gusto Bread官網）
Quail and Condor業者夫婦。（Quail and Condor官網...
Quail and Condor業者夫婦。（Quail and Condor官網）
Bakers Bench名列紐約時報全美22家最佳麵包店榜上。（Bakers B...
Bakers Bench名列紐約時報全美22家最佳麵包店榜上。（Bakers Bench官網）
Bakers Bench名列紐約時報全美22家最佳麵包店榜上。（Bakers B...
Bakers Bench名列紐約時報全美22家最佳麵包店榜上。（Bakers Bench官網）

加州 紐約時報 洛杉磯

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