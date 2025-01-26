紐時評選全國最佳麵包店 3家在加州

Quail and Condor。（Quail and Condor官網）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，紐約時報 （New York Time）評選全美22家最佳麵包店，加州 有三家上榜，兩家位於南加州，分別為洛杉磯的Bakers Bench，長堤（Long Beach）的Gusto Bread，北加州上榜者為海茲堡（Healdsburg）的Quail and Condor。

紐約時報餐廳評論家Tejal Rao特別推薦Bakers Bench的可頌（croissants），稱「該店的可頌出色到讓人一試成主顧。你愛上可頌後，便很難抗拒那裡的餅乾、瑪芬（muffins）和丹麥酥。」

Bakers Bench亞裔業主兼烘焙師余珍妮佛（Jennifer Yee，譯音）出生於聖蓋博谷，曾在全美多家米其林星級廚房工作，2018年回到洛杉磯。創立該店前，她曾擔任現已結束的日式餐廳Konbi糕點主廚，之後致力製作最佳的純素可頌。

Gusto Bread是一家現代化的麵包店，受到墨西哥與原住民傳統文化啟發，其甜麵包（conchas）、多穀麵包和季節性糕點相當聞名。該店由恩西索（Arturo Enciso）和薩拉蒂諾（Ana Belen Salatino）共同經營。

根據紐約時報美食記者帕克（Elenaore Park）描述，北加州的Quail and Condor，是一個可以找到美味的巧克力香檳蛋糕，帶有強烈酸味的天然酵母麵包，及層次薄如透明的酥皮糕點的地方。

這家店由Melissa Yanc和丈夫Sean McGaughey經營，兩人都曾在全美一些頂尖麵包店與餐廳工作過。帕克稱，季節性甜品如麥芽草莓迷你蛋糕，與濕潤濃郁的胡蘿蔔蛋糕，值得讓人從舊金山開車70哩到此品嚐。