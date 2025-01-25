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稱紐森搞爛加州 反對者發起第8次罷免

編譯胡立宗／綜合報導
發動第八次州長罷免的Randy Economy。（Randy Economy的臉書競選網站）
發動第八次州長罷免的Randy Economy。（Randy Economy的臉書競選網站）

州長紐森的反對者計畫發動第八次的罷免行動。Saving California的領導者Randy Economy強調，紐森治下的加州生活成本愈來愈高、稅負愈來愈重，導致人口不斷外移，而近期的山火更凸顯州政府難以應對緊急災害。

他在聲明中表示，紐森讓加州的一般人愈來愈難生活，因為劣質的政策讓生活成本愈來愈高，犯罪率升高、嗑藥與遊民愈來愈嚴重，小店家與社區的負擔也愈來愈大，同時間還讓專業水平、教育程度、公共服務下降，並且數以億計的稅金浪費在無用計畫上。

罷免需要前一次投票12%選民的簽署，先前的七次中，只有一次達到門檻，並在2021年正式投票。不過紐森在當時有驚無險，部分原因是替換他的人選為保守派脫口秀主持人艾德（Larry Elder），被定位成川普主義的代表人。

Randy Economy在訪問中強調，紐森最可怕的敵人就是他自己。不過在給KTLA電視台的聲明中，紐森辦公室強調，州長忙於滅火、調集資源，不想談政治，而且民眾都知道，川普陣營的極右派門徒已經發動過七次敗得很慘烈的罷免了，還因為資金運用不當而被捐款人告。

紐森 罷免 加州

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