山火損失加州所有屋主共同承擔 若FAIR資金耗盡 投保人將被收「補充費」

如果FAIR計畫資金耗盡，洛杉磯山火損失最終要由加州所有屋主共同承擔 。（美聯社）

一旦洛杉磯山火 建築物殘骸被清理乾淨、社區開始進行重建，人們的注意力將轉移到產物保險 公司的財務狀況和理賠能力上。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，加州 火災高風險地區的房屋保單大部分都是加州FAIR計畫（Fair Access to Insurance Requirements，簡稱FAIR）提供的，因為FAIR計畫是屋主在無法獲得其他保險公司承保的情況下的最後選擇。萬一FAIR計畫無法支付這次洛杉磯山火的所有索賠，那麼，損失最終將由加州所有買有房屋保險的屋主來共同承擔。

上周，FAIR計畫透露，他們承保了寶馬山山火（Palisades Fire）災區約22%的建築物和伊頓山火（Eaton Fire）災區約12%的建築物。

非營利的FAIR計畫是加州政府創立的一個私人保險聯盟，由加州持有執照的產物保險公司共同經營，只提供火災損害保險。因此，投保FAIR計畫的屋主還必須向其他提供全方位保險的私人公司購買責任、盜竊和其他項目的保險。

信使報指出，FAIR計畫必須先支付9億美元理賠金，才能使用再保險（reinsurance，保險公司為自保以承擔損失風險的方式）公司提供的備用計畫。不過，再保險只負責支付49億美元理賠金，可能使FAIR計畫必須承擔超過57億8000萬美元的損失。

FAIR計畫發言人拒絕透露他們現在還有多少儲備金，也沒有證實聯邦參議員帕迪亞（Alex Padilla）稱他們只剩3億7700萬美元是否屬實。

信使報表示，如果FAIR計畫無力支付所有索賠，那麼，加州持有執照的保險公司就必須以其兩年前在加州的市場占有率出資補足缺額。這麼一來，這些私人保險公司將尋求州政府批准，以「補充費」（supplemental fee）的名義將這些成本轉嫁給他們的客戶。 加州個人保險聯盟（Personal Insurance Federation of California）主席佛雷澤（Rex Frazier）表示，受災投保人要收到FAIR計畫的理賠，至少需要等待數月甚至數年，而且在等待期間仍必須繼續支付保費。

數據公司CoreLogic上周將洛杉磯山火損失估值上調至350億美元到450億美元之間。CoreLogic保險解決方案資深總監拉森（Tom Larsen）說：「估計這次火災造成的損失是加州史上最大，對保險業的影響也將持續到未來。」