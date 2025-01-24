遭攔查有權拒答 移民權益卡助應對執法盤問

無證移民也享有的憲法權力，包括不開門、不回答。（取自FOX 11電視台）

總統川普下令執行無證移民 驅逐令，各地移民可能都會碰到移民官找上門，或路上遭到攔查。在家中碰到上門的移民暨海關執法局（ICE ）人員該怎麼辦，人權機構強調，美國憲法對無證移民的人身安全仍有保障，不開門、不回答就是基本人權。

加州 移民政策中心（California Immigrant Policy Center）指出，不論總統是誰，民眾的權力都受到憲法保障，無證移民也不例外。舊金山大學「移民與遞解防衛中心」（Immigration and Deportation Defense Clinic）主任Bill Hing強調，瞭解權力才能避免慌亂。

他接受FOX 11訪問時表示：保持緘默；不要為ICE開門，除非他出示了法官簽署的搜查令，移民官簽名的無效；無證移民的預防措施之一是，先找好能力強、可信賴的法律顧問或移民專家，先尋求合法居留的機會；可以參考「國家移民法律服務名錄」（National Immigration Legal Services Directory，網址為immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/）。

移民法律資源中心（Immigrant Legal Resource Center）也準備好了英語、西語的「移民權益卡」可供下載：ilrc.org/sites/default/files/documents/red_card-self_srv-english.pdf。繁體中文的說明則可參照「國家移民法律中心」（National Immigration Law Center）的文件：nilc.org/wp-content/uploads/2016/11/Rights-No-Matter-Who-Is-President-CH-T-2024.pdf

以下是ICE幹員上門時的教戰守則：

・不回答任何問題、保持緘默，包括在哪出生、如何進入美國都可以不必回答。

・國家移民法律中心並提醒，不必因為ICE幹員要你開門就真的開門，如果他們聲稱持有法院的令狀，可以要他們從門下遞進來讓你檢查。重點包括簽發者是否是法官，移民官的並無法律效力。核對搜索令上面登載的姓名與地址是正確，只要欠缺任何一項，都可以不開門，並馬上尋求國家移民法律中心北加、灣區、中加、南加、聖地牙哥分處的協助。

・移民都能先與律師見面，在見到律師前不要簽任何文件，不論ICE幹員說什麼，都可以回答「我要先見律師」。

・事先準備好安全計畫：包括熟記親友的電話，被捕、拘留時可以馬上聯絡，或幫忙照顧小孩；在親友家保管好重要文件，出生證明、國籍資料；確保親友知道如何在各地ICE拘留中心找到你，包括上網查詢，簡體中文版為locator.ice.gov/odls/#/search。

・不要使用假證照，這只會增加麻煩；紀錄搜查與被捕過程，撥打United We Dream的熱線1-844-363-1423，或傳簡訊到877877。

・過程中如果覺得人權遭到侵犯，記下所有資訊，包括幹員的警徽編號、巡邏車的車牌，以及他們任職的單位，還有其他在場者的聯絡方式。萬一受傷，可以照相並發函給機關的督察務組。