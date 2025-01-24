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亞裔美國人預期壽命84歲 遠超其他族裔 受教育程度高是關鍵

洛杉磯訊
亞裔美國人預期壽命高達84歲，與長壽國家日本和瑞士的預期壽命相當。(Pexels)
亞裔美國人預期壽命高達84歲，與長壽國家日本和瑞士的預期壽命相當。(Pexels)

一項最新研究發現，美國人預期壽命的不平等現象日益嚴重，差距在過去20年幾乎翻倍。對於許多亞裔美國人而言，預期壽命高達84歲，與長壽國家日本和瑞士的預期壽命相當；但西部原住民的預期壽命已降至64歲以下，與剛果、海地等國家接近。亞裔高壽的關鍵原因之一，在於受教育程度較高。

這項名為「Ten Americas」的研究，去年年底發表在「柳葉刀」(The Lancet)雜志上。分析指出，人的預期壽命因居住地、當地經濟狀況以及族裔背景存在很大差異。報告強調，美國整體預期壽命男性75歲，女性80歲，這個數據在發達國家中最低，與特定人群健康狀況的持續惡化密切相關。

研究發現，亞裔美國人的預期壽命自2000年以來一直保持最高水平，截至2021年已達到84歲。研究顯示，教育水平在延長壽命中發揮關鍵作用。約有一半的亞裔美國人完成大學學業，而其他族裔則不到三分之一，高教育為亞裔提供更多尋求健康建議和資源的機會。華盛頓大學健康指標與評估研究所的流行病學家Ali Mokdad指出，教育為全職工作者提供更多機會，並享受健康福利，「錢讓你有能力採取措施照顧自己。」

與此形成鮮明對比的是，自2000年以來，美國印第安人和阿拉斯加原住民的平均預期壽命一直在縮短。自2014年以來，東南部低收入地區的黑人也面臨同樣情況。西部原住民同樣是受影響最嚴重的群體之一，他們平均年收入低於2萬美元，生活條件惡劣。車禍、心臟病、糖尿病、新冠等疾病，成為這些群體高死亡率的直接原因，而醫療資源匱乏、創傷和歧視的長期影響，則進一步惡化狀況。

外交關系委員會全球健康項目主任、此項科研的作者Tom Bollyky表示，「美國的一些群體正面臨健康危機，我們需要對此做出回應，因為情況正在惡化。」

根據非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation，KFF)的一份報告，西南部約五分之一的原住民沒有醫療保險。盡管印第安人健康服務局提供保障，但該報告稱，由於長期資金不足，導致醫療保障計劃薄弱，這意味著人們可能會推遲或跳過慢性病治療。推遲的醫療護理，曾在新冠疫情爆發期間，直接導致人數眾多的原住民感染病毒死亡。Bollyky指出，醫療保健有限和健康風險較高，這兩種情況的結合，對一些群體帶來毀滅性的打擊。

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