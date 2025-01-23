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支付比率、意願都降 美國「小費文化」褪色

編譯陳盈霖／綜合報導
近年來小費要求變得更為普遍，應用程式和支付螢幕等新科技，用更直接的方式索取小費加速此一情況，然美國人對小費文化感到厭煩。(Unsplash/Blake Wisz)
近年來小費要求變得更為普遍，應用程式和支付螢幕等新科技，用更直接的方式索取小費加速此一情況，然美國人對小費文化感到厭煩。(Unsplash/Blake Wisz)

福斯電視台FOX 11報導，美國人對小費文化愈來愈感厭煩，近年來餐廳顧客留下的小費金額相對減少。Toast根據使用其系統的美國餐廳數據分析指出，2024年第三季度，收到小費與餐費的比率、全國餐廳整體平均為18.8%。雖然與上季度保持穩定，但較2022年第三季度的19%和2021年同期的19.2%下降。

對全方位服務（full-service）餐廳來說，小費平均為19.3%，低於2022年第三季度的19.6%和前一年的19.8%。全國速食餐廳小費比率也有下降。2024年第三季度為15.9%，低於前兩年同期的16.1%與2021年同期16.5%。根據Toast，2024年第三季度，上述兩類餐廳小費比例也低於新冠肺炎（COVID-19）爆發前的2018年與2019年。

一些專家將小費平均比率下降歸咎於「小費疲勞」（tipping fatigue）。oXYGen Financial創始人賈金（Ted Jenkin）受訪表示，「消費者已達到所謂『小費疲勞』。美國人確實願意給工作出色者小費，但他們不喜歡被告知應該給多少小費，尤其是在有人盯著他們輸入金額的情況下。自動化系統帶來的小費壓力，正促使他們不想給太多小費。」

與此同時，Bankrate資深行業分析師羅斯曼（Ted Rossman）表示，過去幾年以來，小費支付率出現「明顯下降」。Bankrate於2024年6月發布調查顯示，67%在餐廳用餐的美國成年人表示會給服務人員小費，比前三年下降8%。

「這種情況不僅在餐館出現」羅斯曼說。根據Bankrate，2021年至2024年間，每次給髮型設計師、外送員、咖啡師和其他服務人員小費的美國成年人比率也有下降。對咖啡師來說，這一比率從2021年的23%降至去年的20%。2024年有41%的人「總是」給計程車或共乘車駕駛小費，低於2021年的48%。總是給髮型設計師小費的比率在同時期也下降8%。

羅斯曼將美國人受通膨影響，荷包緊縮視為小費少給的主要原因，但他也認為許多人對小費文化感到厭煩，「59%的美國成年人對小費持有『至少一種負面看法』」。

他說，近年來小費要求變得更為普遍，應用程式和支付螢幕等新科技，用更直接的方式索取小費加速此一情況。如今反而需「刻意選擇不給小費」，在預設小費螢幕上點擊「零」，但可能面臨收銀員和其他顧客尷尬的注視。

疫情也對小費產生影響。該時期「短暫的」引發民眾對服務工作者「感激的激情」，助長至今未能消退的小費文化。羅斯曼說，企業對進一步提高價格保持謹慎，因此他們通過小費作為隱形附加費，不用自己承擔成本。

根據去年5月公布的SpotOn調查，餐飲行業工作者對小費期待各不相同。超過三分之一受訪者認為小費「最低比率」應為15%，28%受訪者認為14%，11%受訪者希望達到20%，8%期待小費為18%。

小費 咖啡 疫情

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