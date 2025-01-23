爾灣僑團春晚 數百人同歡

有著12年歷史的「故鄉情，情系爾灣」美國華人春晚日前在爾灣加大（UCI）舉行，晚會以舞蹈、音樂、戲劇等方式展示中華文化之美，圖為是美國南加華人經貿文化協會會長黃冬平（右二）和美華聯代表江風年（右三）等合作方合影。（記者張宏／攝影）

有著12年歷史的「故鄉情，情系爾灣」美國華人 春晚日前在爾灣加大 （UCI）舉行，晚會以舞蹈、音樂、戲劇等方式展示中華文化之美，同時用鄉音鄉情表達海外華人對故鄉的思念與祝福，及對中國傳統節日春節的傳承。現場吸引數百名當地華人參與，大家表示，春晚演出豐富了橙縣華人的文化生活。

主辦單位是美國南加 華人經貿文化協會，會長黃冬平表示，每逢佳節倍思親， 每到過年的時候也是海外華人華僑喜慶團圓， 聚在一起吃年夜飯、 包餃子，思念中國家人的時刻。晚會特色是年輕化，從導演到演員及製作人員都很年輕，為這個晚會帶來新鮮活力。希望未來「故鄉情」春晚能日益成為南加華人社區的文化亮點，不斷提高藝術性、品質和影響力。

她表示，數月來藝術家們與當地華人團體傾力製作，奉獻這場視聽盛宴，活動演職人員逾300多人，集體繪製一幅多元文化的圖卷。這場晚會不僅弘揚中華文化，團結海外華人，且豐富當地華人的文化生活，促進中美文化交流和友誼。今年，主辦單位與橙縣眾多社團、協會，企業攜手，以及主流官方的共同參與，集體打造這場視聽盛宴。