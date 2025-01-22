力捧川普「讓美國再次偉大」北加沙斯達縣已成政治風向標

沙斯達縣位於快到俄勒岡州的地帶 (谷歌地圖)

大力擁抱「讓美國再次偉大」（MAGA）的北加州 沙斯達縣(Shasta County)，已成為川普 領導下的美國政治風向標。審視沙斯達縣最近幾年發生的變化後，大致可以預期美國其他地方在川普上任後會發生的狀況。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年快到大選的時候，沙斯達縣有些「政治痞子」(對政治特別熱衷的人士)放話，如果川普敗選，必然是有作弊。MAGA族將發動起義，即使採用血腥暴力的手段也在所不惜。紀錄片製片人張伯倫 (Doni Chamberlain)在選舉之夜開車200哩到瑞丁(Redding)北部的選舉辦公室。

張伯倫原本預期那會是一個漫漫長夜，但選舉結果很快就明朗了。雖然在普選票上川普只多了1.5%。但在選舉人票上卻是一面倒的大勝。張伯倫舒了一口氣，至少不會有血腥衝突發生，但她心裡很清楚社區不同的派別之間，已經有難以癒合的創傷。

在當地的選舉中，沙斯塔縣縣長里克特 (Mary Rickert)被罷免，而且她說她事先已經看得很清楚自己會敗選，她說：「沙斯達縣的選情跟全國的選情，相似的程度令人驚嘆。」

回顧這種重大的改變，開始在四年多前。新冠疫情 撕破了沙斯塔縣田園風光的面紗，點燃了經濟絕望和政治挫折感的火藥桶。茶黨狂熱分子、新冠疫情懷疑者、民兵和分離主義者在一位心懷不滿的富豪的資助下，煽動了2022年對縣議會的接管。

接著沙斯塔縣議會以三比二的多數票支持MAGA追隨者，而他們對既有制度和科學經驗持輕蔑的態度。該縣的最高衛生、選舉、法律、建築和行政官員都被趕出去了。縣政府的職位和任命均由新多數派的盟友和捐助者獲得。

2024年11月5日的選舉結果，維持了這種態勢的發展，而且各方人士，包括那些對結果感到滿意的人們表示，沙斯塔縣發生的事情即將在美國其他地區發生。在沙斯達縣選舉中受挫的選民，擔心美國的前景堪憂。