我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

出生公民權是什麼？一篇文看懂川普是否有權推翻

力捧川普「讓美國再次偉大」北加沙斯達縣已成政治風向標

編譯林思牧／綜合報導
沙斯達縣位於快到俄勒岡州的地帶 (谷歌地圖)
沙斯達縣位於快到俄勒岡州的地帶 (谷歌地圖)

大力擁抱「讓美國再次偉大」（MAGA）的北加州沙斯達縣(Shasta County)，已成為川普領導下的美國政治風向標。審視沙斯達縣最近幾年發生的變化後，大致可以預期美國其他地方在川普上任後會發生的狀況。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，去年快到大選的時候，沙斯達縣有些「政治痞子」(對政治特別熱衷的人士)放話，如果川普敗選，必然是有作弊。MAGA族將發動起義，即使採用血腥暴力的手段也在所不惜。紀錄片製片人張伯倫 (Doni Chamberlain)在選舉之夜開車200哩到瑞丁(Redding)北部的選舉辦公室。

張伯倫原本預期那會是一個漫漫長夜，但選舉結果很快就明朗了。雖然在普選票上川普只多了1.5%。但在選舉人票上卻是一面倒的大勝。張伯倫舒了一口氣，至少不會有血腥衝突發生，但她心裡很清楚社區不同的派別之間，已經有難以癒合的創傷。

在當地的選舉中，沙斯塔縣縣長里克特 (Mary Rickert)被罷免，而且她說她事先已經看得很清楚自己會敗選，她說：「沙斯達縣的選情跟全國的選情，相似的程度令人驚嘆。」

回顧這種重大的改變，開始在四年多前。新冠疫情撕破了沙斯塔縣田園風光的面紗，點燃了經濟絕望和政治挫折感的火藥桶。茶黨狂熱分子、新冠疫情懷疑者、民兵和分離主義者在一位心懷不滿的富豪的資助下，煽動了2022年對縣議會的接管。

接著沙斯塔縣議會以三比二的多數票支持MAGA追隨者，而他們對既有制度和科學經驗持輕蔑的態度。該縣的最高衛生、選舉、法律、建築和行政官員都被趕出去了。縣政府的職位和任命均由新多數派的盟友和捐助者獲得。

2024年11月5日的選舉結果，維持了這種態勢的發展，而且各方人士，包括那些對結果感到滿意的人們表示，沙斯塔縣發生的事情即將在美國其他地區發生。在沙斯達縣選舉中受挫的選民，擔心美國的前景堪憂。

川普 疫情 加州

上一則

C.A.R.報告：野火影響 南加房地產市場緩慢回升

下一則

暢小平婚姻介紹中心 25日新年單身餐舞會

延伸閱讀

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK

樂見誰買下TikTok？ 川普：馬斯克想買的話我OK
說好上任24小時內結束俄烏戰爭 川普：普亭拒談判 我就制裁俄羅斯

說好上任24小時內結束俄烏戰爭 川普：普亭拒談判 我就制裁俄羅斯
急「公」好「利」的川普…美國優先 世界不會更安全

急「公」好「利」的川普…美國優先 世界不會更安全
川普宣布OpenAI、軟銀、甲骨文千億美元AI合資計畫

川普宣布OpenAI、軟銀、甲骨文千億美元AI合資計畫
川普18歲兒子拜倫成立房地產公司 老爸未出資贊助

川普18歲兒子拜倫成立房地產公司 老爸未出資贊助
川普上任 菲律賓總統小馬可仕：盼續共同維護區域安全

川普上任 菲律賓總統小馬可仕：盼續共同維護區域安全

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
賽瑟夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）

奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做

2025-01-14 18:40
伊頓野火(Eaton Fire)奪走八旬華裔長者的生命。（災民提供）

八旬上海華翁命喪伊頓野火 科學家兒子提告尋正義

2025-01-20 15:30
吳如真位於「太平洋帕利塞德」的房屋被大火吞噬前後。（吳如真提供）

可怕巧合 華人家燒毀 與44年前入住同一天

2025-01-14 16:22

超人氣

更多 >
川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適
紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣
司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職

司法部移民審查執行辦公室代理主任鄭美美 遭川普撤職
房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯

房產被莫名移轉？這3招避免畢生心血泡湯
取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通

取消出生公民權也衝擊合法入境婦女 但專家說恐行不通