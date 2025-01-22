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C.A.R.報告：野火影響 南加房地產市場緩慢回升

記者趙健／綜合報導
加州12月份獨立屋銷售量經季節調整後的年化速率（Annualized Rate，將月度數據換算成全年數據以便於比較或預測）為26萬8180套，比去年同期增長19.8%。（取自Pexels）
加州12月份獨立屋銷售量經季節調整後的年化速率（Annualized Rate，將月度數據換算成全年數據以便於比較或預測）為26萬8180套，比去年同期增長19.8%。（取自Pexels）

根據加州房地產經紀人協會（C.A.R.）最新數據，加州獨立屋2024年全年銷量較前一年同期成長約4%，是三年來首次出現年度增長。全州各地房價同比普遍上漲，其中南加州的漲幅最為顯著。專家指出，儘管預計2025年房市將繼續改善，但高通膨和政策環境仍可能成為未來市場的挑戰。

加州12月份獨立屋銷售量經季節調整後的年化速率（Annualized Rate，將月度數據換算成全年數據以便於比較或預測）為26萬8180套，較上月基本持平，但比去年同期增長19.8%。儘管年增率達到兩位數，但獨立屋銷售量仍低於疫情前每月40萬套的平均水平，且12月同比增長強勁主要是由於2023年12月的房屋銷售跌至2007年底以來的最低水平。

在地區層面，所有主要地區的房屋銷售量均較上年同期增長超過5%，其中加州五個地區中有四個地區較上年同期增長了兩位數。其中，中央海岸地區的年增幅最大（20.5%），其次是南加州（16.3%）、中央山谷（15.1%）和舊金山灣區（14.6%）。

價格方面，加州12月份獨立屋房價中位數環比小幅上漲，並連續第18個月年比持續上漲。全州86萬1020美元的房價中位數較前月上漲1%，比2023年12月同期上漲5.0%。舊金山灣區繼續保持其加州最高房價，達到120萬美元，其次是中央海岸的99萬5000萬美元和南加州的85萬美元。

加州所有五個主要地區的年度中位數價格在12月均較去年同期上漲。南加州年增幅最大，成長7.6%，其次是中央谷地（6.5%）。中央海岸（1.6％）、舊金山灣區（1.5％）和遠北地區（1.4％）12月份的價格均出現同比上漲，但漲幅較為溫和。而在加州所有縣中，帝王縣（Imperial)房價漲幅最大，為21%，其次是格倫縣（Glenn） 的20.2% 、聖塔克魯茲縣（Santa Cruz） 的19.5%。

高價房屋細分市場的銷售持續對整體價格成長產生影響，但近幾個月逐漸減弱。在12月中，100萬美元及以上價格區間的銷售額年增28.7%，維持兩位數成長；而50萬美元以下市場的銷售額則下降0.4%。如果高端市場在第一季繼續表現出穩健成長，那麼今年年初的中位數價格成長可能會保持溫和的速度。

協會高級副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine表示，雖然房地產市場預計將在2025年進一步改善，但高於預期的通膨、持續的保險危機以及新白宮政府的政策變化，將在未來一年給市場帶來潛在挑戰。根據聯邦房貸抵押公司房地美的最新數據，截至21日發稿，30年期固定利率抵押貸款平均利率為7.04%，是疫情期間創紀錄低點的三倍。

該協會總裁Heather Ozur指出，由於抵押貸款利率仍保持在2024年7月初以來的最高水平，加上毀滅性火災對南加州房地產市場造成的影響，今年開局可能相對緩慢，但一旦進入春季購房季節，需求預計會回升。

加州 南加 房價

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