水泥比木材好、屋頂用柏油瓦 房屋外牆用防火材料 避免被野火燒掉

在這張照片中，至少可以數出有八棟房子依然矗立 (美聯社)

本月發生在洛杉磯縣寶馬山花園 (Pacific Palisades)等社區的野火，火勢猛烈的程度震驚世界。但即使在這種狂暴的野火中，也有一些建築完好無損。專家表示運氣固然重要，但防火的考慮可能更重要。

圖左是考慮房野火的設計，圖右則是讓妳可能倖免的方式 (美聯社)

美聯社報導，房地產經紀人巴爾卡薩(Enrique Balcazar)的房子年歲已久，而且外牆和屋頂都還是木質材料。那陣大火過去以後，他回家的路上，看到鄰居的房子都燒得只剩煙囪。到了自己家，卻看見房子還處理在一篇焦土上，令他非常驚訝。專家表示，他的運氣好，可能火焰快到他家的時候，風向180度轉變了，往別的方向燒去了，讓他躲過一劫。

專家表示，最好的防火設計，是施工之前就已經考慮了防野火的許多要點。這麼做會讓成本增加3-6%，最強的保障方式可能要多花10%。但是在氣候變遷 中野火越燒越厲害，這樣的投資 是值得的，還可能讓保費 降低。首先是房屋的外部都用防火的材料，牆壁外部用水泥(stucco)比用木材好得多，屋頂用柏油瓦(asphalt)比用木材好。但用金屬板加石灰板(gypsum board)更好。

窗戶是防火的重要項目。譬如隔壁的房子如果著火，火焰輻射出的高熱可以透過玻璃窗進到你的屋裡，然後引燃窗簾布料等物質，讓你的房子也起火。如果家裡的玻璃窗只有一層，應該換成雙層玻璃窗(double-pane window) ，這樣隔熱的效果強得多。而且許多地方的建築法規中規定，這兩層的玻璃中，至少有一層必須是鋼化玻璃(tempered glass) 。這種玻璃比普通玻璃耐熱得多。

房屋的屋頂上和屋簷底下，通常有些通風口(vents)，這是為了排除臭氣、濕氣、熱氣而裝設的。但是在狂風大火中，這些地方是星火可以進入閣樓或屋裡的「罩門」。在這些通風口裝上緻密金屬絲網通風屏（fine wire mesh vent screens）可有效阻擋星火進入。

想更加強防火能力的屋主，可以在自家裝設大水箱(water tank)和加壓幫浦，並在屋頂或庭院裝噴水器(sprinklers)。當這個系統啟動時，會噴出像肥皂泡沫的滅火物質。它不會像水那麼容易流掉，而是會附著在屋頂或牆壁上。