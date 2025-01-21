我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

一場野火「最後稻草」 深藍加州滲入更多紅色素

編譯陳盈霖／綜合報導
洛杉磯地區大火，許多人開始追究市長貝斯（前排中）責任。（FOX電視台畫面）
洛杉磯地區大火，許多人開始追究市長貝斯（前排中）責任。（FOX電視台畫面）

The Hill報導，洛杉磯地區正燃燒的毀滅性大火，不僅讓成千上萬失去家園的加州人，或因這場悲劇選擇搬離這個全國管理最差的州，轉向擁有更低稅率、生活成本及更高政治理性的紅州外，一些人可能會開始罷免無能的民選官員，選出願意負責的領袖。無論如何，「紅州」很可能成為加州許多人（或許是大多數人）未來的選擇。

加州居民外移情況持續多年。愛默生學院（Emerson College）去年10月發布一項民調發現，約56%受訪者表示因生活成本太高，考率離開加州。KTLA電視台報導稱，加州「擁有全美最高的獨立屋中位數，汽油費用也高於其他州。」

這可解釋為何2022年至2023年間，有69萬加州人離開加州，只有42.2萬人從其他州搬到加州，加州淨流失約27萬人。德州是加州人搬遷首選，但其他州（主要是紅州）也吸引大量加州人，如愛達荷（Idaho）、猶他（Utah）和弗羅里達等州。

許多考慮搬遷的加州人，可能會因為必需售屋，放棄學校、教堂等熟悉的社區而猶豫不決，然對許多洛杉磯地區居民來說，這場野火可能是讓他們選擇離開「最後一根稻草」，許多人家園付之一炬，學校、宗教場所被夷為平地，曾經工作的場所也可能燒毀，如今他們一無所有，少了上述考量因素，有了更自由的搬遷理由。

與此同時，當地政治人物開始推卸責任，包括不願承擔這場大火責任的加州州長紐森（Gavin Newsom）和洛市長貝斯（Karen Bass）。長期以來，紐森將野火歸咎於氣候變遷，即便州與地方政府對電路和森林管理不當，也可能導致火災。許多人質問紐森，為何加州仍缺乏應對相關自然災害的準備？不僅如此，紐森限制融雪流入水庫的努力，並未解決洛杉磯水資源短缺問題，在建造更多水庫，改善城市老舊供水系統，將更多資金從綠色能源轉移至州和城市基礎設施上等方面，他也做得不足。

貝斯同樣在尋找替罪羔羊。報導稱，她開除消防局局長克勞利（Kristin Crowley），原因是他表示市府削減消防部門約1700萬元預算，但隨後她否認解僱他。根據紐約時報，已有超過8萬6000洛杉磯人簽署請願書，要求以「嚴重失職」理由罷免貝斯。有鑒於加州選民過去曾通過罷免將許多無能的進步派民選官員趕下台，部分選民也重新考慮再次罷免紐森的可能性。

儘管大多數替代人物仍為民主黨人，且通常屬於溫和派，但近期野火造成的破壞與政府無能，恐改變一路以來藍州的情況，尤其是若有好萊塢精英層參與其中。

或許，不少加州人懷年過去輝煌時期，當時全國敬佩加州高效能政治領導，強勁經濟，蓬勃的文化氛圍與宜人天氣。加州或許可重回那些輝煌，但前提是選民需問責這些領導層，從紐森和貝斯開始。

洛杉磯地區大火，許多人開始追究州長紐森責任。（FOX電視台畫面）
洛杉磯地區大火，許多人開始追究州長紐森責任。（FOX電視台畫面）

加州 紐森 罷免

上一則

川普驅逐計畫啟動 加州警方陷兩難

下一則

世報年節展 抽出機票長江遊輪等大獎

延伸閱讀

洛杉磯區風勢減弱有助滅火 川普承諾訪察

洛杉磯區風勢減弱有助滅火 川普承諾訪察
齊心救災 暫停口水戰

齊心救災 暫停口水戰
紐森提案 提供新生兒3個月免費尿布

紐森提案 提供新生兒3個月免費尿布
南加山火謠言肆虐 紐森親自出馬 辦事實核查平台

南加山火謠言肆虐 紐森親自出馬 辦事實核查平台
補救？紐森喊停部分法規加速重建 川普再促下台

補救？紐森喊停部分法規加速重建 川普再促下台
紐森反擊 批川普曾故意扣住藍州天災補助款

紐森反擊 批川普曾故意扣住藍州天災補助款

熱門新聞

為搶奪架上商品，好市多出現顧客大打出手情況。（取自Reddit平台）

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

2025-01-19 19:40
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
賽瑟夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）

奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做

2025-01-14 18:40
未來幾周，若收到1400美元，不要以為是出錯或詐騙。（取自FOX 5電視台畫面）

近期若收1400元紓困金 勿疑災區詐騙

2025-01-14 01:20
華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告