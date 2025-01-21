一場野火「最後稻草」 深藍加州滲入更多紅色素

洛杉磯地區大火，許多人開始追究市長貝斯（前排中）責任。（FOX電視台畫面）

The Hill報導，洛杉磯地區正燃燒的毀滅性大火，不僅讓成千上萬失去家園的加州 人，或因這場悲劇選擇搬離這個全國管理最差的州，轉向擁有更低稅率、生活成本及更高政治理性的紅州外，一些人可能會開始罷免 無能的民選官員，選出願意負責的領袖。無論如何，「紅州」很可能成為加州許多人（或許是大多數人）未來的選擇。

加州居民外移情況持續多年。愛默生學院（Emerson College）去年10月發布一項民調發現，約56%受訪者表示因生活成本太高，考率離開加州。KTLA電視台報導稱，加州「擁有全美最高的獨立屋中位數，汽油費用也高於其他州。」

這可解釋為何2022年至2023年間，有69萬加州人離開加州，只有42.2萬人從其他州搬到加州，加州淨流失約27萬人。德州是加州人搬遷首選，但其他州（主要是紅州）也吸引大量加州人，如愛達荷（Idaho）、猶他（Utah）和弗羅里達等州。

許多考慮搬遷的加州人，可能會因為必需售屋，放棄學校、教堂等熟悉的社區而猶豫不決，然對許多洛杉磯地區居民來說，這場野火可能是讓他們選擇離開「最後一根稻草」，許多人家園付之一炬，學校、宗教場所被夷為平地，曾經工作的場所也可能燒毀，如今他們一無所有，少了上述考量因素，有了更自由的搬遷理由。

與此同時，當地政治人物開始推卸責任，包括不願承擔這場大火責任的加州州長紐森 （Gavin Newsom）和洛市長貝斯（Karen Bass）。長期以來，紐森將野火歸咎於氣候變遷，即便州與地方政府對電路和森林管理不當，也可能導致火災。許多人質問紐森，為何加州仍缺乏應對相關自然災害的準備？不僅如此，紐森限制融雪流入水庫的努力，並未解決洛杉磯水資源短缺問題，在建造更多水庫，改善城市老舊供水系統，將更多資金從綠色能源轉移至州和城市基礎設施上等方面，他也做得不足。

貝斯同樣在尋找替罪羔羊。報導稱，她開除消防局局長克勞利（Kristin Crowley），原因是他表示市府削減消防部門約1700萬元預算，但隨後她否認解僱他。根據紐約時報，已有超過8萬6000洛杉磯人簽署請願書，要求以「嚴重失職」理由罷免貝斯。有鑒於加州選民過去曾通過罷免將許多無能的進步派民選官員趕下台，部分選民也重新考慮再次罷免紐森的可能性。

儘管大多數替代人物仍為民主黨人，且通常屬於溫和派，但近期野火造成的破壞與政府無能，恐改變一路以來藍州的情況，尤其是若有好萊塢精英層參與其中。