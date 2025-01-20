我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

舊物裝進瓶罐 回望金山50載

編譯胡立宗／綜合報導
漢格勒的瓶瓶罐罐。（Instagram @ronhenggeler）
漢格勒的瓶瓶罐罐。（Instagram @ronhenggeler）

紀錄歲月，每個人都有自己的方式，但對在舊金山跑堂40多年的漢格勒來說，歲月就在瓶瓶罐罐裡。不管是已經歇業的Huntington Hotel、Ernie's，或是掏金熱與二次大戰時的紀念物，還是Yerba Buena Cove最原始的沙，都靜靜地留在家裡角樓、貼上佳句的透明玻璃罐裡。

71歲的漢格勒（Ron Henggeler）說，這些原本只是個自己來的嗜好，因為他在整理瓶罐時能夠進入忘我的狀態，但沒想到，經過熱心朋友介紹，舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission）竟然跑來看他的藏品，還打算在舊金山國際機場辦個展覽，透過他的瓶罐呈現市貌50年來的轉變。

漢格勒最早在內布拉斯加大學念藝術，1970年代幫朋友整理公寓時，頓然領悟瓶瓶罐罐就是存放歲月的最佳容器，它們的存在就是一種歷史的宣告，之後漢格勒就開始用瓶罐記錄歲月。

到了舊金山當服務員後，幾乎每家喊得出名號的餐廳他都待過：以Crêpes Suzette聞名、希區考克拍迷魂記時曾入景的Ernie's餐廳，漁人碼頭全景餐廳The Franciscan Crab Restaurant，Huntington Hotel的The Big Four餐廳，而且他在歇業前還當過Big 4的兼職駐店歷史學者兼室內設計師。

雖然這些地方都已經不在了，但它們的一部份留在漢格勒的瓶罐裡：泡過的茶包標籤，40年前佳餚留下的蟹殼、蟹爪等等。還有一些是舊金山的另一面：Sutro Baths的碎玻璃，2009年被燒毀的粉紅三角形帆布塊，淘金熱與二戰紀念物。最後是漢格勒冒著生命危險蒐集來的藏品，例如割傷腿才得到的Yerba Buena Cove最原始沙礫。

漢格勒把這些瓶罐都收在家中的角樓裡，每個都貼上用Underwood打字機留下的標籤。這個家的來頭也不小，他與五個藝術家朋友在1996年合資，買下這棟1896年建成的安妮女王風五層建築，現在只剩下兩個人與三隻貓，Sandy、Ocean、Beach。他說，瓶罐依照顏色、材質、形狀或主題與內容分類，「每個都是他生活片段的立體回憶」。

當然，漢格勒說，他現在不會像年輕時那樣玩命，翻過10尺高的圍籬，或冒險去海角拾沙，但是收留下這些東西，能夠讓他在平凡的每一天中找到不凡。但原本只是個人的習慣，卻意外的成為可能公開展覽的藏品，還是讓他的生命出現變化，原本只是做給自己看的，已經七旬的他不在乎藏品身後的去處，但現在開始考慮「觀眾」的感受，確實讓他看待藏品的角度大為不同。

但是整理藏品對他個人還是有其特殊意義，某些瓶罐可能只要幾個小時就能填滿，有些則要好幾年，「就像在餐廳要同時處理好幾桌客人一樣，有緩有急」，整理它們又會帶來另一種體會，類似把東西填進空空的腦袋裡，邊填邊思考。所以到現在，他還是會開著Toyota廂型車出去，拿著購物袋收集他想要的東西。但他有個堅持，絕不拆東西，保持原貌最好，就像他拍藏品時絕不用閃光燈。

漢格勒的部分藏品可在這裡看到： ronhenggeler.com/Newsletters/2020/4.2/Newsletter.html。舊金山標準報的相關報導為： sfstandard.com/2025/01/02/ron-henggeler-san-francisco-history-jars/

漢格勒收藏瓶罐的角樓。（Instagram @ronhenggeler）
漢格勒收藏瓶罐的角樓。（Instagram @ronhenggeler）

舊金山 Toyota

上一則

年節展送暖 攤位設山火賑災捐款看板

下一則

世報年節展╱南加最熱鬧春節 粉絲十幾年「年年來 每天來」

延伸閱讀

舊金山消防局展示應急演習與消防準備

舊金山消防局展示應急演習與消防準備
慶祝馬丁路德日 加州火車推出免費紀念列車服務

慶祝馬丁路德日 加州火車推出免費紀念列車服務
邱信福：金山兩公司數千勞工獲補償、工作轉正

邱信福：金山兩公司數千勞工獲補償、工作轉正
國民黨舊金山分部新任常委呂玉貞接棒 毛小苓功成身退

國民黨舊金山分部新任常委呂玉貞接棒 毛小苓功成身退
中領館慶春節 金山市長羅偉出席

中領館慶春節 金山市長羅偉出席
確保農曆年治安 金山市府和執法部門宣布一系列措施

確保農曆年治安 金山市府和執法部門宣布一系列措施

熱門新聞

華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
近年來，彩虹糖因含有Red 40等色素受到批評。（Pexels）

醫生警告：這5樣東西別買 患癌風險高

2025-01-12 23:51
賽瑟夫婦用水管救火，奇蹟救下房子。（ABC7電視台）

奇蹟救屋 八旬夫婦澆花水管滅野火 46年前也曾這麼做

2025-01-14 18:40
未來幾周，若收到1400美元，不要以為是出錯或詐騙。（取自FOX 5電視台畫面）

近期若收1400元紓困金 勿疑災區詐騙

2025-01-14 01:20

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險