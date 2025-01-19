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加州最神祕哺乳類動物 萊爾山鼩鼱真實樣貌上鏡

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州萊爾山鼩鼱一個多世紀前就被生物學家發現，直到去年11月才被拍到真實樣貌。（取自Instagram）
加州萊爾山鼩鼱一個多世紀前就被生物學家發現，直到去年11月才被拍到真實樣貌。（取自Instagram）

萊爾山鼩鼱（Mount Lyell shrew）是加州一種灰褐色的小型哺乳動物，在一個多世紀前已經被發現。萊爾山鼩鼱有尖尖的鼻子，看起來與內華達山脈（Sierra Nevada）其他鼩鼱相似，只不過體型更小，很難讓人注意到，過去網路上也找不到其真實照片或影片，只有素描。

不過，活生生的萊爾山鼩鼱去年11月史無前例被三位年輕研究員的鏡頭捕捉到，他們是柏克來加大22歲的蘇布拉曼尼恩（Vishal Subramanyan）和20歲的簡恩（Prakrit Jain），以及亞利桑那大學22歲的富比士（Harper Forbes）。簡恩也是舊金山加州科學院（California Academy of Sciences）的實習生，蘇布拉曼尼恩則是加州科學院「加州自然創造者」（California Creators for Nature）首批成員之一。

蘇布拉曼尼恩表示，萊爾山鼩鼱已經有20多年沒有被捕獲或記錄過，牠可能是加州最不為人所知的哺乳類動物之一，此次可能是人類第一次見到活萊爾山鼩鼱的真實樣貌。

事實上，萊爾山鼩鼱早在100多年前就已經被生物學家馬利安（Clinton Hart Merriam）發現，但長久以來很少受到哺乳類動物學家的關注。

研究員表示，萊爾山鼩鼱身長約9到10公分，體重只有2到3克，們棲息在內華達山脈東部一小塊高原上，大部分時間生活在地下，以昆蟲為食，但生物學家對牠們的飲食所知非常有限。

蘇布拉曼尼恩表示，他和簡恩為了一門哺乳動物學課程前往內華達山脈進行捕捉和拍攝小型囓齒動物的活動。回到灣區後，他們在搜尋資料時發現，萊爾山鼩鼱是加州唯一尚未被活體拍攝過的哺乳動物，於是萌生了拍攝萊爾山鼩鼱的計畫。

在獲得加州漁獵局（Department of Fish and Wildlife）的許可後，這個研究團隊於去年11月1日出發前往內華達山脈，開始為期三周的實地考察。他們駐紮在內華達山脈東部的高原中，在溪流和濕地附近的地面上挖洞，設置放滿貓食和麵包蟲的陷阱，沒想到在兩小時內就誘出兩隻鼩鼱。

但是，最困難的部分是在誘出鼩鼱後才開始。蘇布拉曼尼恩說，鼩鼱的新陳代謝速度非常快，每兩個小時就要進食一次，否則就會死亡。因此，他們必須不間斷地監視陷阱內是否還有食物，要不然就是拍攝之後就放生，再誘捕其他鼩鼱前來。

在整個過程中，他們捕獲了四種不同種類、共15隻的鼩鼱，包括流浪鼩鼱（vagrant shrew）、山鼩鼱（montane shrew）、梅利安鼩鼱（Merriam’s shrew）和萊爾山鼩鼱。透過拍攝鼩鼱，三名研究員希望能提高大眾對這種鮮為人知物種的認知，並支持未來的保育工作。

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