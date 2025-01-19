冰箱變聰明了 自動幫用戶補貨

Bespoke冰箱。（Samsung網站）

除了科技，2025年消費電子展（CES）還有一些家庭用具的創新，例如三星 （Samsung）推出的Bespoke系列智慧冰箱。

Samsung近日宣布與零售業 者Instacart達成夥伴關係，透過具備辨識功能的智慧冰箱，就能幫用戶自動補貨。

三星電子（Samsung Electronics）副總經理Jeong Seung Moon在聲明中表示，2025年款的Bespoke冰箱將有32吋的AI Family Hub+螢幕與9吋AI Home介面可選，新款與已售舊款都可更新AI Vision Inside系統，享受智慧補貨的服務。

不過，服務仍有限制，除了必須開通Samsung與Instacart帳號，家中還要有Wi-Fi網路，並且住在Instacart的配送範圍內。

依照Samsung的說明，目前的AI Vision Inside運用內建鏡頭與深度學習模式，已經能幫消費者記錄、更新冰箱內物品的資料，但在已經「認識」的三、四十項食物外，「不認識」的品項則需要用戶手動輸入名稱與效期。

更新後的AI Vision Inside，則可以依照紀錄，自動要求Instacart補貨。Samsung Electronics表示，Samsung與Instacart的合作，凸顯智慧家電對減少家務時間的幫助。