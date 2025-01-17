紐森提案 提供新生兒3個月免費尿布

紐森預算案提出提供加州新生兒家庭三個月免費尿布的計畫。（電視新聞截圖）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）上周在其預算 提案中提出一項新措施：免費提供三個月免費尿布給有新生兒的家庭。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這項尿布計畫將從今年的預算中撥出740萬元，明年再撥出1250萬元，用來提供三個月免費尿布給有新生兒的家庭，無論家庭年收入是多少。計畫的目標是今年提供4000萬片尿布，明年提供8000萬片尿布。

儘管糧食短缺公認是低收入家庭面對的一大負擔，但尿布對有新生兒的家庭來說也難以負擔。因為糧食券（food stamps）不能用來購買尿布，糧食銀行也不常發放尿布。過去幾年來，這個問題不斷獲得加州女議員的關注。

如果這項措施能在議會獲得通過被納入2025-2026會計年度的預算中，這筆經費將發放給醫療保健管道與資訊廳（Department of Health Care Access and Information），由他們負責透過醫院系統向加州新生兒家庭提供三個月的免費尿布。

長期推動加州撥款提供免費尿布的聖利安住（San Leandro）民主黨州議員奧蒂加（Liz Ortega）表示，她時常聽到民眾抱怨買不起尿布。

奧蒂加說：「這些家庭必須在支出上做出選擇，好比應該先付房租、買食物？還是買尿布？我經常聽到，一些父母讓嬰兒長時間穿同一件尿布，導致嬰兒長濕疹。而且因為沒有多餘的尿布，孩子也沒有辦法去托兒所。」

奧蒂加表示，她非常高興看到擴大分發免費尿布的計畫被納入預算中，這與上一會計年度加州削減尿布銀行資金形成強烈對比。

負責協調地方免費尿布收集和分發工作的全國尿布銀行網路（National Diaper Bank Network）在報告中表示，自2010年以來，美國約有三分之一的家庭表示「需要尿布」。根據他們的定義，這些是沒有能力負擔足夠的尿布來維持寶寶健康的家庭。全國尿布銀行網路還稱，尿布需求迫使一些家庭削減其他開支，包括食物和水電費。

若獲得通過，紐森的尿布計畫將從下一會計年度開始實施，首先將為25%的加州家庭提供免費尿布，隔年再提高到50%。