伊頓大火毀7000屋 破壞力加州史上第2

伊頓大火已成為加州史上破壞力第二大火災。（FOX 11電視台畫面）

NBC 4電視台報導，根據加州 消防局（CalFire），目前在洛杉磯 地區發生兩起最嚴重的山火 之一，伊頓大火（Eaton Fire），已成為加州史上破壞力第二大火災。這場大火7日晚間於艾塔迪那（Altadena）附近爆發，至今燒毀超過1萬4117畝土地，超過7000棟建築物，奪走16條人命。經過一周的救援行動，目前火勢已被遏制45%，災區損失評估已完成約30%。

加州史上最嚴重火災，為2018年的坎普大火（Camp Fire），那場火摧毀超過1萬8000座建築物，燒毀15萬3336畝土地，導致北加州奇科（Chico）附近85人喪生。加州史上第三大火災為2017年的塔布斯火災（Tubbs），燒毀5636棟建築物，焚毀3萬6807畝土地，造成22人死亡。

同樣於本月7日爆發，目前仍在洛杉磯地區燃燒的寶馬山野火（Palisades Fire），則為加州史上第四大火災，至今已摧毀5000棟建築，2萬3713畝土地，造成八人死亡。截至14日下午，火勢遏制17%。

加州史上前十名大火還包括1991年爆發的Tunnel-Oakland Hills野火，摧毀2900棟房屋，1600畝地，25人死亡。2003年西達火災（Cedar）火災燒毀2820棟房屋，27萬3246畝地，15人死亡。

2020年的北複合大火（North Complex），燒毀2352棟建築，31萬8935畝土地，15人死亡。

此外還有2018年「卡爾大火」（Carr）燒毀1614棟建築，22萬9651畝地，八人死亡。2020年「SCU閃電綜合大火」（SCU Lightning Complex Fire）與2003年Old大火，也名列加州前十大火災。截至13日止，洛杉磯地區的火災已有24人死亡，起火原因仍調查中。