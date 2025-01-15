反聖嬰現象成形 南北加降雨兩極

NOAA對今年第一季降水量的預測。 (來源：NOAA)

氣象學家在去年預測的反聖嬰 現象（La Niña）現在已經成形，讓加州 南部與北部的降雨量呈現兩極化。內華達山脈的積雪量前景不看好，南加 州預期會出現旱情，灣區的降雨量接近正常值。

SFGATE報導，今年元旦假日過完後，加州水資源廳（Department of Water Resources）1月2日所測到的積雪量是到那個日期的歷史平均值的108%。因為去年專家預測這個冬季會出現反聖嬰現象，但是降雨降雪卻超過平常，看起來專家好像錯了？

但2025年最初的半個月，內華達山脈一直處於陽光普照的狀態，天氣預報也沒有任何風暴的跡象。水資源廳廳長內莫斯（Karla Nemeth）指出：「今年冬天，乾旱和潮濕天氣的極端變化仍在繼續，如果過去幾年的情況可以作為參考，那麼從現在到4月，任何事情都可能發生，我們需要做好準備。」

國家海洋與大氣管理局（NOAA）的氣候預測中心（Climate Prediction Center）日前發布的報告指出，北加州較平常潮濕，南加州較平常乾旱的情況，可能會持續到初春，也就是從2月到4月。

柏克萊加大位於唐納隘口（Donner Pass）的中央塞拉山雪實驗室（Central Sierra Snow Lab）主任施瓦茨（Andrew Schwartz）說：「在典型的反聖嬰現象中，我們預期降水主要在北部，也就是I-80州際公路以北，然後南部會相對乾燥。這就是我們已經看到的模式，隨著這個現象的持續存在，它可能不會改變我們已經看到的情況。」

南北的反差在內華達山脈的積雪上展現得相當明顯。在屬於北部的中央實驗室，雪水當量（snow-water-equivalent）目前已達到中位數的112%。但同時，根據加州合作雪量調查計畫的數據，內華達山脈南部的積雪量低於平均值。截至1月13日，內華達山脈南部的積雪量只有平均值的57%。