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全球最安全航司 國泰、長榮列前十

記者張宏╱洛杉磯報導
AirlineRatings網站最近選出2025年全球最安全的航空公司，國泰航空排名第三。（本報檔案圖）
AirlineRatings網站最近選出2025年全球最安全的航空公司，國泰航空排名第三。（本報檔案圖）

AirlineRatings網站最近選出2025年全球最安全的航空公司，其中紐西蘭航空和澳洲航空名列前茅，國泰航空排名第三，長榮航空排名第九。

據富比世（Forbes）報導，AirlineRatings網站考慮多種因素，從最近的致命事故到航空管理部門和行業機構的審計、領先業界的安全措施、機隊年齡等等。另一個關鍵因素是航空公司如何處理這些事件。

排名第一的紐西蘭航空在2024年和2022年也曾獲此殊榮。AirlineRatings網站CEO Sharon Petersen表示，紐西蘭航空公司常在充滿挑戰的條件下飛行，包括Queenstown機場，由於山脈高且下沉氣流強勁，該機場是條件最苛刻的機場之一。同時飛行員要接受嚴格的模擬器訓練才能掌控，Wellington以強風而聞名，需要非常專業的飛行員。

本來紐西蘭航空和澳洲航空的排名非常接近，兩家航空公司的積分差距僅為1.50分。但是澳航最近發生了幾起事故，最終導致排名結果的改變。相比之下，紐西蘭航空還擁有一支現代化且相對年輕的機隊，平均飛機機齡為10.4年，比澳洲航空略占優勢。

國泰航空、阿聯酋航空和卡達航空並列第三。Petersen表示，從機隊年齡到飛行員技能、安全實踐、機隊規模和事故數量，三家航空的得分都相同。

廉價航空排名方面，據AirlineRatings評價，最安全的廉價航空公司是香港快運航空（Hong Kong Express）。這家總部位於亞洲的航空公司從未發生過任何嚴重事故，安全記錄幾乎完美。

美國主要航空公司，阿拉斯加航空再次成為2025年排名第一的航空公司，總排名第九，比2024年的第十名上升了一個百分點。接下來是夏威夷航空，排名第14位，與去年第21位相比有大幅提升。美國聯合航空連續第二年排名第25名。

Petersen表示，以運力計算，美國航空、聯合航空、達美航空和西南航空是全球最大的四家航空公司。儘管每年營運的航班數量龐大、運送的乘客數量達數百萬，但每班航班的事故發生率卻極低，證明了嚴格的飛行員培訓計劃和對所有國際安全審核的遵守。

值得注意的是，今年有兩家主要航空公司沒有上榜，分別是新加坡航空和荷蘭皇家航空。主要原因是這些航空公司極其安全，但由於去年5月新加坡航空公司航班發生極端（且致命）顛簸，及去年12月荷蘭皇家航空公司飛機滑出跑道等事件，導致沒有進入前25名。

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