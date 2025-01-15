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加州保險危機 野火狂燒嚇跑業者

編譯陳盈霖╱綜合報導
致命性加州野火肆虐，加州保險危機更為加劇。（FOX電視台畫面）
致命性加州野火肆虐，加州保險危機更為加劇。（FOX電視台畫面）

FOX 11電視台報導，近期肆虐加州多處的致命野火，加劇該州保險危機。加州人產物保險選擇將持續減少，甚至消失。據悉，多家保險公司或已退出加州市場、停止提供新保單，或縮減在加州的業務，理由是隨著成本上升及無法適當提高保費，業務風險過高。以下是近年來縮減業務或退出加州市場的保險公司：

保險巨頭全美保險（AllState Insurance）2022年因野火風險及經營成本提高，暫停加州新住宅保險（home insurance）業務。

總部位於德州的American National公司去年宣布，將停止在加州市場提供屋主保險（homeowners insurance）。

由Berkshire Hathaway擁有GUARD保險公司（GUARD Insuracne Companies）的子公司，AmGUARD於2023年停止替加州提供屋主保險。

根據S&P，Chubb執行長葛林柏格（Evan Greenberg）在2021年的財報電話會議中宣布，由於野火風險及加州保險監管等原因，該公司將大幅縮減在加州的屋主保險覆蓋範圍。

PropertyCasualty360報告稱，Falls Lake保險公司（Falls Lake Insurance）2023年通知加州保險廳（Department of Insurance），該公司將完全退出加州，原因是無法獲得再保障（reinsurance）。

加州第二大保險業者Farmers保險集團（Farmers Insurance Group）2023年開始限制在加州的保險範圍，同年晚些時候，集團子公司之一，Farmers Direct Property and Casualty Insurance Company完全退出加州市場。

根據舊金山紀事報，Nationwide子公司Nationwide Private Client去年通知加州相關單位，將於2025年6月停止續保加州所有屋主保險。

身為加州最大的房屋保險供應商州農保險（State Farm），2023年宣布將不再接受加州產物險（property insurance）及其他保單申請，理由是建築成本和通膨「歷史性」增長。去年3月，該公司宣布從夏季開始削減7萬2000分住宅和公寓保單。

哈特福德金融服務集團（The Hartford Financial Services Group）2024年初停止在加州核發新的屋主保險。

由東京海上控股公司（Tokio Marine Holdings Inc.,）擁有的東京海上保險（Tokio Marine Insurance Co.）與跨太平洋保險（Trans Pacific Insurance Co.），2024年4月向加州保險局提交通知，稱他們將停止在加州提供屋主保險和保護傘綜合保險（umbrella policies）等。

根據舊金山紀事報，Travelers保險公司宣布，自2022年至2023年，因野火風險因素，不再替加州數千處物業續保屋主保險。

致命性加州野火肆虐，加州保險危機更為加劇。（FOX電視台畫面）
致命性加州野火肆虐，加州保險危機更為加劇。（FOX電視台畫面）

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