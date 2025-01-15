好市多1月優惠 自有品牌超划算

包括電池在內的好市多自有品牌柯克蘭商品，價格競爭力高於其他同類商品。（Costco網頁）

FinanceBuzz報導，新年來臨，是時候補充季節必需品，好市多 （Costco）自有科克蘭（Kirkland）品牌，1月提供不少優惠商品，然各地價格恐因地區而異。

其中，成人綜合維他命軟糖，320粒裝只需16.99美元，這些混合莓、熱帶水果和草莓口味的軟糖維他命，如今是囤貨好時機。 其他品牌同款維他命90粒裝在CVS藥房架上即16.79美元。

四雙女士羊毛混紡襪16.99美元，比梅西百貨 公司兩雙18美元品牌襪划算得多。由羊皮和羊毛製作的冬季必備女士羊毛靴，32.99美元一雙。相較在梅西百貨（Macy's ）的UGG's短靴160美元。

此外，194盎司，可使用146次的無香高效洗衣清潔液19.99美元，產品清潔效果與知名品牌相當，然價格幾乎只有其一半。衣物柔順紙，兩包（每包250片）11.39美元。男士休閒褲一條14.99美元，相似商品在Kohl's百貨的售價超過24美元。

居家遙控器、煙霧偵測器不可缺的AAA電池，一包48顆價格15.99美元，有效期12年。烘焙紙205平方呎紙捲14.99美元，每平方呎僅需0.03美元。女士直筒牛仔褲一條19.99美元，Kohl's銷售其他牌子同款長褲須59.50美元。

若想改善冬季辛辣食物引起的不適，酸性抑制劑（Acid Controller）20毫克劑量，每瓶250粒裝價格12.99美元。

身體用品如天然柑橘沐浴露，混合芒果、橄欖葉與石榴等原料，兩瓶27盎司裝僅需11.99美元。素食配方滋潤型護髮乳，不含防腐劑和染料，可改善乾燥靜電問題，每瓶33.8盎司售價11.99美元。

此外還有兩瓶五夸脫裝的全合成5W-20機油售價39.99美元。

消費者還可使用信用卡獲得更多現金回饋，省下更多費用。