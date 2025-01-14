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洛縣起訴10趁火打劫犯 籲商家勿乘機提價

記者楊青/洛杉磯報導
洛杉磯縣檢察長霍克曼（左三）13日公布對涉嫌在本次火災中趁火打劫的10名嫌犯提出重罪起訴。（李若提供）
洛杉磯縣檢察長霍克曼（左三）13日公布對涉嫌在本次火災中趁火打劫的10名嫌犯提出重罪起訴。（李若提供）

洛杉磯縣檢察官辦公室13日對涉嫌在本次火災中趁火打劫的10名嫌犯提出重罪起訴。洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman重申，任何在本次火災中的縱火、打劫、欺詐，以及非法使用無人機等犯罪，都將面臨起訴並受到最大程度的法律處罰。他同時提醒商家不要乘機提價，否則也將被公布名單。

洛杉磯縣地檢署、洛杉磯縣市警局以及聯邦調查局13日下午聯合舉行記者會。霍克曼表示，當天被起訴的10名嫌犯是本次火災中逮捕並起訴的第一波，其中包括在寶馬山、伊頓野火以及阿蘇薩和韓國城逮捕的趁火打劫犯，其中伊頓野火的一名打劫犯，甚至在火毀房屋中挖走了居民的艾美獎獎杯。他表示，目前各地警方逮捕的縱火嫌犯以及趁火打劫嫌犯超過40人。

霍克曼表示，本次洛杉磯火災人員和財產損失慘重，任何人敢以人命傷亡和財產損失作為代價謀取利益的犯罪行為，都將受到最嚴高程度的法律制裁。他表示，此次大火的原因將會水落石出，有可能是人為縱火，也有可能是自然發生，在大火結束之後，消防部門將對徹底清查，任何涉及在本次火災中故意縱火者，將被捕並起訴，以最大程度懲罰。

目前檢察官辦公室正與執法部門密切合作，追捕任何縱火人。他特別指出，短短幾天，社區已出現搶劫和欺詐等犯罪活動，在一些人乘火打劫的同時，還有一些人利用給GoFundMe或幫助災民籌款為由進行欺詐，假辦成火災受害人或幫助災民趁機斂財。他提醒民眾捐款時注意確認受害人的情況，或通過更完善更可信的系統捐款，幫助真正需要幫助的災民。

霍克曼還表示，近日警方和地檢署都接到部分民眾舉報，部分酒店和旅館趁機提價10%。他呼籲將發火災財、在火災救難期間趁機提價的商家報告至當地警局、洛縣地檢署和加州檢察長辦公室，執法部門將會把這些商家的名字公布與眾。

聯邦調查局探員表示，目前警方在進入災區的同時，也派出大量便衣打擊趁火打劫犯罪，確保災民不要受二次傷害。探員表示，他們也正在全力調查日前火場出現的無人機。目前警方將兩大火場的起因假設為人為縱火，並正全力調查當中。

洛杉磯縣檢察長、洛杉磯縣市警察局以及聯邦調查局13日下午聯合舉行記者會，重申任何...
洛杉磯縣檢察長、洛杉磯縣市警察局以及聯邦調查局13日下午聯合舉行記者會，重申任何在本次火災中的縱火、打劫、欺詐，以及非法使用無人機等犯罪，都將面臨起訴並受到最大程度的法律處罰。（李若提供）

縱火 洛杉磯 無人機

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