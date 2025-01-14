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從濃煙到燎原 聖地牙哥加大拍下寶馬山野火全過程

記者張宏/洛杉磯報導
聖地牙哥加大（UCSD）加州警報（ ALERT California）監控攝像頭記錄寶馬山野火7日爆發全過程。（聖地牙哥加大視頻截圖）
聖地牙哥加大（UCSD）加州警報（ ALERT California）監控攝像頭記錄寶馬山野火7日爆發全過程。（聖地牙哥加大視頻截圖）

聖地牙哥加大（UCSD）加州警報（ ALERT California）監控攝像頭記錄寶馬山野火（Palisades Fire）7日爆發全過程。加州警報即時資訊可幫助緊急管理人員決定如何確認監控和應對火災，了解加州野火和其他自然災害的成因。

（UCSD視頻，記者張宏後製）

ALERT California監控攝像頭拍攝下7日晚上寶馬山野火全過程，從視頻可看到從濃煙到火星四射，再到星火燎原的全過程，場面恐怖。這些即時資訊可幫助緊急管理人員決定確認監控火災、部署資源和支援疏散。全州的急救人員和科學家可透過ALERT California獲取信息，科學家進行數據收集和處理，以便更好了解自然災害對加州空氣品質、水質、土壤品質和人類健康的長期影響。這種雙管齊下的攝影機和數據驅動方法將有助於制定有效且及時的自然災害預防、應對和減災計畫。

ALERT California項目是聖地牙哥加大2023年啟動的一項協作公共安全計畫，提供預防、應對和恢復野火和其他自然災害的工具。該項目原為ALERTWildfire攝像頭網絡的一部分，之後擴展到以加州為重點的項目，管理著加州1000多個平移傾斜變焦野火監控攝像頭和傳感器陣列，並收集數據，提供可操作的實時信息，為自然災害的公共安全提供資訊。

ALERT California項目主任、UCSD海洋研究所地球科學家Neal Driscoll曾表示，在受火災威脅最高的地區獲取數據將在未來幾年極大增強消防員、急救人員、立法者、城市規畫者和科學家的能力。UCSD科學家、HPWREN和ALERT California計畫調查員Frank Vernon最近接受KPBS採訪表示，最初部署這些攝影機只是為了觀察天氣狀況之類的情況，現在網路的主要用途是監測野火情況。

加州 聖地牙哥 火星

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