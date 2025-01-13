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洛城野火損失逾千億 恐全美買單並推升保險費率

洛杉磯縣訊
洛杉磯縣近日爆發的山火持續蔓延，這場大火可能已成為全美最昂貴的自然災害。（路透）
洛杉磯縣近日爆發的山火持續蔓延，這場大火可能已成為全美最昂貴的自然災害。（路透）

洛杉磯縣近日爆發的山火持續蔓延，這場大火可能已成為全美最昂貴的自然災害。私人預測機構AccuWeather初步估算，損失總額已超過1350億美元。這場災難還將壓縮保險市場，並改變全美人民的生活。

每日郵報（dailymail）報導，自1月7日爆發以來，這場大規模山火已造成至少16人死亡，超過1.2萬座建築被焚毀。 摩根大通指出，預計保險公司僅能承擔約200億美元的損失賠付，剩餘的1150億美元缺口，需依靠聯邦援助、個人儲蓄及慈善捐款補足。這將給全美保險費率帶來上漲壓力，影響所有納稅人和保險投保人。

聖蓋博山脈山腳地區的艾塔迪那市(Altadena)，因地理條件易燃，儘管此前未經歷如此大規模火災破壞，但當地居民長期面臨火災保險投保困難的挑戰。許多居民不得不參加由加州政府支持的「California FAIR Plan」保險計劃。據統計，截至去年9月底，該地區使用該計劃的家庭數量達958戶，比前年同期增長28%。

此外，洛杉磯市中心以西的富裕社區寶馬山花園（Pacific Palisades），FAIR計劃的參保家庭激增至1430戶，年增長率高達85%，相較2020年，增加四倍。 然而，FAIR計劃的賠付上限與飆升的房產價值不成比例。例如，寶馬山花園一般房屋價格約340萬元，而FAIR計劃的最高賠付上限，僅為300萬美元。此外，州農保險（State Farm）2024年7月宣布不再為加州火災高風險地區的3萬名房主續保，令情況更加複雜。

重建過程並不容易。根據保險信息研究所與慕尼黑再保險集團（Munich Re）調查，全美有12%房主未購買房屋保險，已購保險的居民，也常面臨保險範圍不足問題。 聯邦緊急事務管理局（FEMA）已介入，提供臨時住所和經濟援助。然而，FEMA每戶最高4萬3600美元的賠付，對房價高昂的地區而言，僅是杯水車薪。 此外，聯邦援助的資金撥付往往十分緩慢。以2012年的颶風珊迪(Hurricane Sandy)為例，國會耗時三個月才批准援助計劃，而夏威夷州茂宜島拉海納市(Lahaina)的重建資金，更花一年半才到位。

不僅加州，全美各地都將承受這場災害的連帶影響。火災引發的損失和經濟衝擊，估計達1350億至1500億美元，私人預測機構AccuWeather警告，這將推動全國保險費用飆升，並進一步縮減高風險地區的保險覆蓋範圍。

「華爾街日報」援引Texas Appleseed災難恢復和公平住房專案負責人斯隆（Madison Sloan）的話指出，即使獲得全額聯邦住房援助，也難以負擔房屋重建成本。多家大型保險公司，如州農保險、Allstate和Nationwide，均表示正協助居民提交索賠，但未具體回應保險賠付不足及未來保費上漲等問題。

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