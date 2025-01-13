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災民理賠樂觀？加州保險廳長、華人保險經紀不同調

記者楊青/洛杉磯報導
加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)對受災戶的賠償表示樂觀。（加州保險廳）
加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)對受災戶的賠償表示樂觀。（加州保險廳）

洛杉磯野火12日進入第五天，多處火場仍在燃燒，上萬火毀房子的保險理賠，成為災後重建的焦點。加州保險廳長萊拉(Ricardo Lara)對受災戶的賠償表示樂觀，但南加資深保險經紀則對萊拉「樂觀」的說法持保留態度。

萊拉表示，他多次前往災區瞭解災民的需要，普遍最關心問題，就是如何申請保險理賠以及被燒毀房屋是否可獲得足夠的理賠。萊拉表示，一旦火災得到控制，加州保險廳將直接從保險業界獲取數據，並指定有關索賠的公平計劃。

萊拉說，加州保險廳目前的首先任務，是保護受火災影響的民眾恢復保險。他表示，加州保險廳已發公告，停止所有保險公司不續保和取消保險做法，以保護野火受災戶，免受保險公司不續保和取消保單影響，此舉為期一年。

萊拉還呼籲，保險公司暫停在野火災害發生前的不續保和取消保險做法。即2024年10月9日至2025年1月7日間，房主如果收到保險未續保通知，保險公司需有所行動，暫停執行該通知。此外，萊拉敦促保險公司，為受野火直接影響的災民，給予保費付款寬限，時間在60天以上。

洛杉磯資深保險經紀林大衛認為，此次火災保險理賠不容樂觀。他說，這是他在洛杉磯地區從事保險業40多年，見過損失最慘重的火災，意味著前所未有的重大賠償。

林大衛說，加州近年乾旱、山火不斷，加上遊民破壞、大麻屋增加、打砸搶等犯罪嚴重，以及加州對保險公司的政策等，已導致大型保險公司離開加州市場，很多家庭買不到或沒有足夠理賠額的房屋保險。比如此次起火地區，就有很多家庭無法購買保險，或理賠額不足，或火災前保單仍未落實續保，這些都會為賠償造成困擾。

林大衛認為，以本次火災如此巨大的賠付額，保險公司預計無法承受，除非最後加州和聯邦政府出手幫忙。

無論如何，目前加州保險廳辦公室表示，如果你是受災戶，保單未續簽、或沒有保險，可致電1-800-927-4357，或insurance.ca.gov與加州保險廳聯絡，或可幫助找到其他解決方案.

與此同時，加州保險廳將在1月18至19日，分別在聖塔蒙尼卡社區學院（Santa Monica College）和巴沙迪那社區學院（Pasadena City College）舉辦受災戶保險研討會，邀請保險公司代表和專家，為災民提供最直接的諮詢服務。

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