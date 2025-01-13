洛杉磯縣受災戶產險 加州保險廳：可延長1年

受野火影響的南加受災戶的產險可延長一年。(Pexels/Mikhail Nilov)

山火 肆虐南加，加州保險 廳廳長萊拉（Ricardo Lara）宣布以下事項：

1. 受到寶馬山山火與伊頓山火侵害的洛杉磯 縣地區，可以獲得為期一年的展延期（moratorium），保險商不得要求取消或拒絕續約。

2. 在州長宣布緊急狀態的1月7日之前90天，收到的停保或不續約通知，可望延期六個月生效。就算是1月7日前收到、7日後才生效的通知也可獲同樣保障。

3. 災區的產險保戶，可以延後60天再繳應繳保費。

4. 不論住戶或租戶，每個投保災民都有權獲得對疏散與安置的「額外生活開銷（給付）」（Additional Living Expenses，ALE coverage），包括食物、住居、家具、安置、儲物、額外交通費，與相關開銷。

由於洛杉磯縣與范杜拉縣的災損區域還可能擴大，保險廳將視狀況持續更新並公告。是否屬於保險廳認定的寶馬山山火、伊頓山火受災區，可以郵遞區號上網查詢，「insurance.ca.gov/01-consumers/140-catastrophes/MandatoryOneYearMoratoriumNonRenewals.cfm」。

需要協助，或碰到保險商不願理賠，居民可以透過電話800-927-4357聯絡保險廳，或透過「insurance.ca.gov」通報 。

另外，保險廳也將於1月18、19兩日於聖塔蒙尼卡、25、26兩日於巴沙迪那舉辦說明會，理賠與重建問題都可到場求助，撥打800-927-4357專線可先預約一對一諮詢。

廳長萊拉的聲明指出，他們希望保障大洛杉磯地區受災戶的權益，延展令只是措施之一，可以減少受災戶的經濟壓力，之後還會陸續與各方合作，確保受災戶儘快獲得應有的保障。

保險廳也對儘快獲得理賠提出以下建議：

・撤離前收好保單、收據，並拍下家中財物，擔心手機遺失，可以放到雲端；

・每家保險公司的理賠項目、金額不同，自負額也不同，如有不確定之處，應儘快與公司或仲介確認；

・保險仲介是否具備執照，可上保險廳網站查詢；

・產險應該都有ALE coverage ，多數出租保險應有ALE coverage；

・與保險商通話時，至少應該記下日期、時間與對方姓名；

・法律規定，公共理賠員（public adjuster）災後7天內不得推銷。

・下載保險廳的「野火十大須知」（Top 10 Tips for Wildfire Claimants），簡中版在insurance.ca.gov/01-consumers/140-catastrophes/upload/Mandarin_Top10tips_WildfireClaimants.pdf