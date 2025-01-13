大火殃及保險、房屋市場 居民擔心危機擴大

加州洛杉磯寶馬山社區在野火肆虐過後損失慘重， 恐殃及加州各地保險。(路透社)

正當加州保險 廳在進行保險改革，避免保險公司繼續離開加州保險市場之際，南加州卻發生了極慘重的野火群起災難。南加州的慘重損失，會帶給住屋保險產生怎樣的衝擊呢？加州的房價是否會因為潛在買家買不到保險而大跌？

本周席捲洛杉磯縣的毀滅性山火引發了人們的深憂，居民擔心加州本已搖搖欲墜的房屋保險市場可能會陷入更深的危機。在這批席捲至少一萬間房屋的火災發生之前，加州剛剛推出了一系列改革措施，旨在避免保險公司在近十年來因破壞性越來越強的野火而逃離該州。

由於這些變化尚未全面生效，專家表示，南加州預計將出現至少1000億元的新保險索賠，這可能導致灣區及其他地區房主的保險選擇減少和保單減少。諮詢公司Milliman 的保險專家兼精算師瓦特金斯 (Nancy Watkins) 表示：「一些公司將會受到洛杉磯山火的沉重打擊，這可能會導致它們短期內必須拋棄一些現有保單。」

消費者權益人士則表示，超大的火災可能意味加州幾乎每個角落的保單持有人的保費 都將上漲。「消費者看門狗」（Consumer Watchdog）的創始人羅森菲爾（Harvey Rosenfield）說：「我確信保險公司會因此要求大幅提高保費。」

近年來保險公司提高了費率，並且棄保了加州的數十萬份保單。最近的火災會導致保險業嚴重崩潰，並可能會產生更深遠的影響：現有房主不僅將繼續面臨保費上漲和失去保險，而且難以找到保險的買家也無法獲得貸款來購買房屋，想脫手房屋的人會面臨許多阻礙，加州的房屋市場會有重大逆轉。

在火災風險極高的地區，從聖克魯斯山脈到北加州的鄉村，購房者人數的大減可能意味著房價下跌、地方稅基緊張，並阻礙加州在疫情後揮之不去的經濟困境的脫困努力。截至9日下午，有人預估洛杉磯野火的經濟損失已達到至少1350億元。