大火殃及保險、房屋市場 居民擔心危機擴大
正當加州保險廳在進行保險改革，避免保險公司繼續離開加州保險市場之際，南加州卻發生了極慘重的野火群起災難。南加州的慘重損失，會帶給住屋保險產生怎樣的衝擊呢？加州的房價是否會因為潛在買家買不到保險而大跌？
本周席捲洛杉磯縣的毀滅性山火引發了人們的深憂，居民擔心加州本已搖搖欲墜的房屋保險市場可能會陷入更深的危機。在這批席捲至少一萬間房屋的火災發生之前，加州剛剛推出了一系列改革措施，旨在避免保險公司在近十年來因破壞性越來越強的野火而逃離該州。
由於這些變化尚未全面生效，專家表示，南加州預計將出現至少1000億元的新保險索賠，這可能導致灣區及其他地區房主的保險選擇減少和保單減少。諮詢公司Milliman 的保險專家兼精算師瓦特金斯 (Nancy Watkins) 表示：「一些公司將會受到洛杉磯山火的沉重打擊，這可能會導致它們短期內必須拋棄一些現有保單。」
消費者權益人士則表示，超大的火災可能意味加州幾乎每個角落的保單持有人的保費都將上漲。「消費者看門狗」（Consumer Watchdog）的創始人羅森菲爾（Harvey Rosenfield）說：「我確信保險公司會因此要求大幅提高保費。」
近年來保險公司提高了費率，並且棄保了加州的數十萬份保單。最近的火災會導致保險業嚴重崩潰，並可能會產生更深遠的影響：現有房主不僅將繼續面臨保費上漲和失去保險，而且難以找到保險的買家也無法獲得貸款來購買房屋，想脫手房屋的人會面臨許多阻礙，加州的房屋市場會有重大逆轉。
在火災風險極高的地區，從聖克魯斯山脈到北加州的鄉村，購房者人數的大減可能意味著房價下跌、地方稅基緊張，並阻礙加州在疫情後揮之不去的經濟困境的脫困努力。截至9日下午，有人預估洛杉磯野火的經濟損失已達到至少1350億元。
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