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UCLA亞太中心出擊 拯救粵語文化

記者劉子為/洛杉磯報導
周敏博士強調，「粵語所代表的不僅是語言，更是傳統中華文化的瑰寶。」（受訪者提供）
周敏博士強調，「粵語所代表的不僅是語言，更是傳統中華文化的瑰寶。」（受訪者提供）

洛杉磯加州大學（UCLA）亞太中心近日正式啟動「推廣粵語文化」項目，致力於保護與弘揚粵語文化遺產，推動粵語在美國的傳承與發展。該項目由美國雙料院士、UCLA社會學與亞美研究終身講座教授周敏與UCLA英文系教授張敬珏聯合發起，目標透過教學、文化推廣及社區合作加強粵語的影響力。

周敏表示，她的母語是廣州話，且自小在廣東中山成長，對粵語及相關文化有著深厚情感。然而，她對粵語在全球範圍內的快速流失深感憂慮，她說，「在廣州與中山，許多年輕人已不再說粵語，這種現象在美國華裔社群中也十分普遍。隨著語言的流失，文化的傳承也受到影響，這是推動我們啟動這一項目的重要原因之一。」周敏還提到，當了解UCLA自1980年後不再開設粵語課程時，她感到非常震驚，並認為作為世界知名的高等學府，UCLA應肩負起推動語言與文化多樣性的責任。

張敬珏則表示，她自幼受母親熱愛粵劇的影響，對粵語和粵劇文化懷有濃厚興趣。張敬珏曾多次參與組織與粵劇相關的公開活動，反響熱烈，進一步堅定了她推廣粵語文化的信心。

該項目支持UCLA的粵語教學，定期開設粵語課程，同時推廣粵劇、粵曲等粵語藝術，並促進洛杉磯與粵語地區的學術與文化交流。此外，項目還計劃與本地華人社區合作，舉辦相關的公共文化活動。近期的籌款目標為10萬美元，用於開設課程及舉辦活動。長期目標則是建立一個規模達200萬美元的「保護粵語文化基金」，為粵語教學及文化推廣提供穩定的經費支持。

在推進過程中，該項目面臨資金和人力資源的挑戰。周敏坦言，資金不足是目前最大的障礙，這對於項目的啟動和長期發展至關重要。同時，雖然初期有熱情的學生和社區志願者支持，但隨著項目規模擴大，聘請專業師資進行教學也是一大需求。張敬珏也呼籲，社區和機構能更多參與，共同為粵語文化的保護貢獻力量。

為推廣粵語文化，UCLA亞太中心積極與本地社群及非營利組織合作，例如曾成功幫助史丹福大學和柏克萊加大開設粵語課程的Save Cantonese組織。在校內，該中心也與國際學院、音樂學院、影視戲劇學院等部門緊密協作，共同舉辦文化活動和學術研究。

兩位發起人表示期盼社區熱心人士能提供捐助與支持，如有意進一步了解該項目和進行捐贈可通過電郵聯繫周敏博士（[email protected]）或UCLA國際學院的Gil Ramirez（[email protected]）。

發起人之一張敬珏博士在UCLA與學生們一起學習粵劇（受訪者提供）
發起人之一張敬珏博士在UCLA與學生們一起學習粵劇（受訪者提供）

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