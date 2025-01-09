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華男辦畫展 吸引藏家花萬元購買

記者王若然／阿罕布拉市報導
陳薈民為參觀畫作的民眾講解每幅畫的含義。（記者王若然／攝影）
陳薈民為參觀畫作的民眾講解每幅畫的含義。（記者王若然／攝影）

加州華人陳薈民（Hermann Chen）近日受阿罕布拉（Alhambra）市府邀請，在該市市府畫廊大廳舉辦個人油畫展。陳薈民在南加州和台灣的藝術圈為人熟知，他的畫曾以1萬美元被收藏家收入囊中。

陳薈民介紹，繪畫不是他的主業，但是他最大的愛好，已經堅持50多年。陳薈民擅長水彩和油畫，他描述自己的畫風明快，鮮豔，他希望通過自己的畫將快樂傳遞給大家。陳薈民的畫在台灣一些美術館也有展出，並計畫在2026年於桃園美術館開設畫展。陳薈民介紹，曾有一位台灣收藏家出價1萬美元買下他的畫作。

本次在阿罕布拉市府畫廊大廳舉辦的「陳薈民繪畫50年回顧展」，展出27幅油畫，也是他50多年繪畫經驗的結晶，其中有他在今年San Clemente Plein Air畫作比賽得獎的油畫「Beautiful City」，以及在疫情期間繪畫的阿罕布拉市集。陳薈民指出，這幅畫中的民眾都帶著口罩，特別能反應一個時代的故事，而場景是阿罕布拉市集，也很適合在這場畫展中展出。

想要觀賞畫展的民眾，可以從即日起至1月30日期間，周一至四，每天9時至下午5時，前往阿罕布拉市府大廳參觀、欣賞。其中1月15日（星期三）下午5時至下午7時有發表茶會，歡迎民眾來參加，備有茶點招待。

陳薈民在台灣出生，10歲起就開始畫畫，小學三年級參加繪畫大賽，畫了五條魚，獲得了南台灣七縣市第一名。從此以後，陳薈民的母親就邀請名師栽培他，知名畫家方昭然就是他的啟蒙老師。他說，雖然不以畫畫為生，畫畫卻是他的最愛，帶給他極大的快樂。他說，「當一個畫家靠賣畫為生，作品就不是他自己想要的，而是要迎合市場。」

陳薈民表示，喜歡他的畫的人會購買收藏，他很高興，這是別人對其畫作的欣賞和認可。此次在阿罕布拉市府開畫展，賣出畫作的部分收入會捐給市府，用於推廣藝術創作項目的資金。過去幾年阿罕布拉市府曾多次邀請陳薈民及其畫會、學生一起舉辦畫展。

眾多朋友、收藏家來參觀陳薈民在阿罕布拉市府舉辦的畫展。（記者王若然／攝影）
眾多朋友、收藏家來參觀陳薈民在阿罕布拉市府舉辦的畫展。（記者王若然／攝影）

阿罕布拉 加州 南加

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