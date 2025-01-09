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防川普添變數 紐森為高鐵「固樁」

編譯林思牧／綜合報導
紐森州長（右一）與相關人員6日在寇恩縣工地上敲下一個象徵性的大釘。 (加州高鐵局)
紐森州長（右一）與相關人員6日在寇恩縣工地上敲下一個象徵性的大釘。 (加州高鐵局)

加州高鐵專案延宕已久，但6日州長宣布的新目標，是要讓舊金山與洛杉磯及沿線乘客可以經由棕櫚谷到達賭城拉斯維加斯。這個目標是幾條區域性鐵路連接出來的結果。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州高鐵目前在中央谷地開始施工，紐森州長6日在寇恩縣工地上敲下一個象徵性的大釘。第一段是從杜拉瑞縣（Tulare　County）和寇恩縣（Kern County）交界處到瓦斯科市（Wasco）波普勒街（Poplar Avenue）的22哩。這是麥賽德市（Merced）和貝克斯菲市（Bakersfield）之間最南邊的一段。

加州高鐵各段的進度: 亮紫色是施工中，亮綠色是已通過環境評估，藍灰色是環境評估將...
加州高鐵各段的進度: 亮紫色是施工中，亮綠色是已通過環境評估，藍灰色是環境評估將完成，細灰線是未來可能的路段。 (加州高鐵局)

加州高鐵最早的構想，是從洛杉磯直接到舊金山。經過許多年的遷延，工程經費估價不斷上漲，而且不再是走5號高速公路這樣的直接路線，而是往東移到中央谷的東部。紐森在記者會上說：「不久前許多人在談論這個項目時說，我們到底為什麼要在中央谷做這個項目？中央山谷裡只有風滾草（tumbleweeds）！」

紐森表示，這不只是一個鐵路項目，這與經濟發展有關，也是為了創造一種地方感，是關於鐵路周圍地區的升級，是重要的基層建設。他談到了新鐵路系統創造的就業機會，和加州從拜登政府獲得的資金，以及高鐵在加州火車（Caltrain）電氣化中的貢獻，因為其中三分之一的經費，是透過高鐵債券支付的。

加州高鐵北段如果建成，從吉爾洛（Gilroy）到舊金山的這段，將與加州火車共用鐵道。向南的路段延伸到南加州的棕櫚谷（Palmdale）以後，要去拉斯維加斯的乘客搭乘高沙漠走廊（High Desert Corridor）的列車往東，然後用私營的Brightline West鐵路到達賭城。

不過川普即將上任，給這個計畫帶來更多的挑戰。共和黨眾議員基利 (Kevin Kiley) 6日提出法案，要阻止聯邦政府為他所謂的「失敗高鐵計畫」繼續提供資金，使本案的緊張局勢更形加劇。

加州 舊金山 紐森

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