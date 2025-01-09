防川普添變數 紐森為高鐵「固樁」

紐森州長（右一）與相關人員6日在寇恩縣工地上敲下一個象徵性的大釘。 (加州高鐵局)

加州 高鐵專案延宕已久，但6日州長宣布的新目標，是要讓舊金山 與洛杉磯及沿線乘客可以經由棕櫚谷到達賭城拉斯維加斯。這個目標是幾條區域性鐵路連接出來的結果。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，加州高鐵目前在中央谷地開始施工，紐森 州長6日在寇恩縣工地上敲下一個象徵性的大釘。第一段是從杜拉瑞縣（Tulare County）和寇恩縣（Kern County）交界處到瓦斯科市（Wasco）波普勒街（Poplar Avenue）的22哩。這是麥賽德市（Merced）和貝克斯菲市（Bakersfield）之間最南邊的一段。

加州高鐵各段的進度: 亮紫色是施工中，亮綠色是已通過環境評估，藍灰色是環境評估將完成，細灰線是未來可能的路段。 (加州高鐵局)

加州高鐵最早的構想，是從洛杉磯直接到舊金山。經過許多年的遷延，工程經費估價不斷上漲，而且不再是走5號高速公路這樣的直接路線，而是往東移到中央谷的東部。紐森在記者會上說：「不久前許多人在談論這個項目時說，我們到底為什麼要在中央谷做這個項目？中央山谷裡只有風滾草（tumbleweeds）！」

紐森表示，這不只是一個鐵路項目，這與經濟發展有關，也是為了創造一種地方感，是關於鐵路周圍地區的升級，是重要的基層建設。他談到了新鐵路系統創造的就業機會，和加州從拜登政府獲得的資金，以及高鐵在加州火車（Caltrain）電氣化中的貢獻，因為其中三分之一的經費，是透過高鐵債券支付的。

加州高鐵北段如果建成，從吉爾洛（Gilroy）到舊金山的這段，將與加州火車共用鐵道。向南的路段延伸到南加州的棕櫚谷（Palmdale）以後，要去拉斯維加斯的乘客搭乘高沙漠走廊（High Desert Corridor）的列車往東，然後用私營的Brightline West鐵路到達賭城。

不過川普即將上任，給這個計畫帶來更多的挑戰。共和黨眾議員基利 (Kevin Kiley) 6日提出法案，要阻止聯邦政府為他所謂的「失敗高鐵計畫」繼續提供資金，使本案的緊張局勢更形加劇。