黃仁勳穿新皮衣CES亮相 次日半數尺碼斷貨

黃仁勳亮相CES身穿Tom Ford鱷魚紋印花皮。（官網截圖）

在6日的國際電子消費展（CES 2025）大會上，黃仁勳 再度穿上標誌性皮衣，但這次的皮衣與以往常見款式不同，不僅光澤亮眼質感奢華，而且面料看上去像稀有的鱷魚皮材質，引發網路熱議。

原來，黃仁勳此次亮相穿著的皮衣來自奢侈品牌Tom Ford，單品名稱為「Patent Printed Croc Collar Blouson」。據品牌官網介紹，這件雙拉鏈翻領皮衣產自義大利 ，採用鱷魚紋印花皮革製成，並非鱷魚皮材質。在官網上，共六個尺碼可選，但自黃仁勳昨日亮相後，已有三個尺碼斷貨。

雖然這件皮衣不是鱷魚皮製，但8990美元的售價仍不是一般人可以負擔。Tom Ford是一個創立於2005年的奢侈品牌，源自時尚設計大師Tom Ford的個人理念。其設計風格融合了性感、優雅與現代感，擅長運用簡潔的線條和高品質的面料，並且強調精緻剪裁和細節的完美呈現。品牌的服裝系列涵蓋男裝、女裝、成衣、定製西裝以及高級時裝。除了時裝，Tom Ford也在香水、化妝品、眼鏡等領域也深受消費者喜愛。黃仁勳此前在GTC 2024大會等多個活動上，身上的外套也同樣出自該品牌。

輝達 在此次美國消費性電子展推出多款產品，並正式發布了DLSS 4技術。有網友表示，「黃仁勳利用DLSS 4升級了他的皮衣！」