處分拒參加會議員工遭禁 加州商會等企業提告

加州商會和加州餐館協會向聯邦法院提起訴訟，要求終止一項於2025年元旦生效的新法。(取自ABC電視台畫面)

美聯社報導，加州 商會（Chamber of Commerce）和加州餐館協會（California Restaurant Association）新年前夕向聯邦法院提起訴訟，要求終止一項於2025年元旦生效的新法。這項法律禁止雇主因員工拒絕參加工作場所會議對其進行紀律處分，這些會議通常用於聽取老闆對「宗教或政治事務」看法，包括是否支持工會等，違規的業主每日可能被罰款500元。

勞工 組織表示，這些所謂「專屬聽眾會議」會恐嚇員工，使其不敢行使組建工會的權利，然企業團體則認為該法侵犯雇主言論自由權，包括討論政治或政策發展如何影響工作場所的權利等。

加州商業團體在訴訟中指出，該法違反「第一修正案」（First Amendment），也與聯邦「全國勞工關係法」（National Labor Relations Act）衝突。他們認為法律阻止雇主與員工分享「真實資訊」，包括工會會費成本、工會對雇主與員工關係的干預、工會對集體利益優先考慮超過個人員工利益，及工會對雇主財務影響等。加州餐館協會執行長康迪（Jot Condie）於聲明中表示，雇主有權就許多議題表達觀點和意見。

該法由加州民主黨籍參議員瓦哈布（Aisha Wahab）提出，也是2024年立法會其中，勞工組織少數幾個勝利之一。工會希望藉由該法延續過去四年對工會更友好的環境，以應對川普 （Trump）上任後恐出台不利工會的政策。

例如，全國勞工關係委員會（National Labor Relations Board）幾十年來一直允許雇主舉行所謂「專屬聽眾會議」，但委員會去年11月發布裁決，稱此類會議為非法。該案的雇主亞馬遜（Amazon）正對該裁決提出異議，然勞工專家預計，在川普領導下，委員會可能會推翻此立場。在這種情況下，加州禁止此類會議的法律仍將適用。

針對這項法律的訴訟並不令人意外，其他州已有類似訴訟。威斯康辛州（Wisconsin）2009年成為首批禁止此類會議的州之一，法案上路次年即有雇主提起訴訟，聲稱該法與聯邦法相抵觸，最終州政府選擇不執行該法。然在俄勒岡（Oregon）州，法院駁回川普政府執政期間對類似法律的挑戰。目前尚未聯繫哈瓦布對此事的評論。