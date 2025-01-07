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誆稱可防兒童被綁架 冒充加州「安珀警示」騙個資

編譯陳盈霖／綜合報導
加州只有CHP有權啟動安珀警報系統。（CHP提供）
加州只有CHP有權啟動安珀警報系統。（CHP提供）

KTLA 5電視台報導，加州公路巡警局（CHP）近日發出嚴正警告，指有不法分子利用家長對兒童恐遭綁架的心理恐懼企圖詐騙，以獲取敏感資訊。

CHP官員表示，電話詐騙者冒充「安珀警示（Amber Alert）代表」聯繫家長，聲稱可將其孩子登記在某個資料庫，以備孩子失蹤或被帶走時可運用。這些詐騙者要求提供相關機密訊息，甚至提議至家中與家長會面。

相關單位強烈呼籲家長不要上當，這並非安珀警報系統運作方式。在加州，只有CHP有權啟動安珀警報，且該系統不需事先登記，不存在所謂「安珀警報代表」，或專門替「已登記兒童」成立獨立資料庫。

官員敦促家長接獲陌生來電，或顯示「可能是詐騙」來電時保持警覺。CHP提醒，切勿向此類來電者提供任何個資，若遭詐騙時立即向執法機關報告，「保持資訊透明，保護自身安全」。

安珀警報系統在1990年代於德州（Texas）成立，以紀念因綁架及謀殺事件喪生的九歲女孩安珀哈格曼（Amber Hagerman）。自此全美50個州均建立警報系統，聯邦政府亦與電信及社交媒體合作，廣泛傳播緊急訊息，期望避免悲劇重演。

根據美國司法部（U.S. Department of Justice），截至2024年12月，安珀警報系統已成功尋獲超過1200名兒童，其中195人是因無線緊急警報獲救。

加州 德州 司法部

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