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太陽能回收價格暴跌 業者紛退出市場

編譯林思牧／綜合報導

加州早期裝設太陽能板的居民，把多餘電力賣給電力公司的價錢很好。但是從2023年4月生效的新法規施行後，價錢暴跌導致許多太陽能業者退出市場，居民回收成本的期間也增長很多。

舊金山紀事報報導，馬連縣兩位居民都是在2023年裝了太陽能板，莫伊（Kris Moe）和麥克尼爾（Adrian MacNeil）得到的結果卻大相逕庭。

莫伊是一名能源財務顧問，他在 2023 年初稅務抵免有效時，花了 7 萬元在家中安裝了太陽能板，當時正值刺激清潔能源使用的慷慨激勵和補貼時期。他能夠在一年中的大部分時間生產自家所需的全部電力，還可以將多餘的電力以每千瓦小時 30 美分的價格，賣給太平洋瓦斯電力公司PG&E。按照他目前的計劃，他預計幾年內就能收回投資

住在4哩外的麥克尼爾是一家軟體新創公司的執行長，他在去年8月關鍵激勵措施過期後才安裝了太陽能板。他每月平均可節省 500美元的電費，但當他的發電量超過他的需要時，PG&E 只付他很少的錢，因此他在太陽能板和電池上的投資，可能需要長達七年的時間才能回收。

這兩個實例之間的對比，凸顯了加州政策的巨大轉變，這種轉變震撼了加州的太陽能產業，並有可能減緩州長紐森碳減排目標的實現。

希望安裝太陽能板的客戶仍然可以享受30%的聯邦稅務抵免，拜登政府將這項稅收抵免延長至未來十年。加州也為安裝太陽能電池提供回扣，一些地方政府也提供進一步的激勵措施。但買給電力公司的價格遽減，讓新裝太陽能板的用戶少了很多的甜頭。

莫伊和麥克尼爾的能源帳單和太陽能收益之間的主要差距，是由於所謂的上網電價補貼的削減。除了住戶的錢包遭殃之外，2023 年4 月生效的新法還對加州的太陽能產業造成了嚴重打擊，導致家庭和商業面板安裝量大幅下降，導致數千個就業機會消失，並迫使當地安裝商縮減規模或關閉工廠。

太陽能業者表示，PG&E向加州公用事業委員會施壓，要求採取新規以保護其利潤。但PG&E以及經濟學家、消費者權益倡導者和監管機構表示，削減補貼並使上網電價更接近電力的真實價值，是確保太陽能長期生存的重要一步。

柏克萊加大能源經濟學家波倫斯坦（Severin Borenstein）表示：「過去的方式是一條不可能持續的道路，生產太陽能的家庭按全額零售價獲得補償，有時甚至是零售價的兩倍。於是 PG&E 服務區域內沒有太陽能板的客戶，實際上是在補貼那些有太陽能板的客戶，而且無太陽能板的居民，多半是收入較低的住戶。」

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