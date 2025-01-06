「美西螈」成寵物界超級明星 但加州禁養

飼養寵物界新星美西螈，在加州為非法。（worldwildlife.org/Tim Flach）

KTLA 5電視台報導，或許因社群媒體發酵，全美各地許多孩子，近來均想飼養一隻有點異國情調的新寵物 ，「美西螈」，或稱「墨西哥鈍口螈」（Axolotl，學名為Ambystoma mexicanum）。這隻「新寵物」，如今已成為兩棲動物世界超級明星。然而想在加州 飼養牠，是非法的。

飼養寵物界新星美西螈，在加州為非法。(Pexels)

美西螈原產墨西哥城（Mexico City）的霍奇米爾科湖（Lake Xochimilco），以其微笑的外觀，和令人難以置信的肢體再生能力而聞名於世。該物種被列為極瀕危物種，幾年前差點滅絕。儘管如此，美國仍有少數州允許將牠們作為寵物飼養，例如德州、俄亥俄州、喬治亞州和北卡羅來納州等。

為何在加州禁止飼養？主要是加州對保護當地生態物種有相當嚴格的規定，以防止外來物種造成破壞。「美西螈中心」（Axolotl Center）指出，若將美西螈放歸野外，牠們可能輕鬆擊敗已陷入困境的本地蠑螈物種，例如加州虎螈（California tiger salamander）和東部虎螈（Eastern tiger salamander）等。

除加州外，緬因州、新澤西州和哥倫比亞特區（District of Columbia）也同樣無法飼養。在夏威夷和新墨西哥州 ，則需獲得特殊許可證才得以飼養。

對許多得以合法飼養美西螈的人來說，牠們被認為是成本低、個性十足的寵物。此外，該物種再生能力也使其成為科學家研究的熱點目標之一；不少研究積極探索牠們驚人的癒合能力，是否能用於治療人類的傷病和疾病。